Захмарна премія Милованова в понад чверть мільйона: що відомо

Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень. Сам Милованов стверджує, що за місяць заробив трохи більше, ніж 31 тисячу гривень.

Про те, що міністр заробив у листопаді понад чверть мільйона гривень, повідомив у себе на сайті нардеп Олександр Дубінський.

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Він опублікував відповідний документ, датований 4 грудня та адресований уряду. Його підписав виконувач обов'язків державного секретаря Олександр Черних. Тепер премію має узгодити Кабмін.

Якщо уряд прийме позитивне рішення, то зарплата Милованова за листопад, з урахуванням премії, становитиме 271 тисяча гривень.

Шановний Тимофію (Милованов – ред. 24 каналу), можна дізнатися, за що премія? За які результати роботи?

– написав Дубінський.

Дані документа також свідчать про те, що у вересні Милованов отримав премію обсягом 345% – 40,1 тисячі гривень, у жовтні – обсягом 587,5%, або 68,3 тисячі гривень.



Скріншот зі сайту Дубінського

Що каже Тимофій Милованов

Міністр заперечує захмарні премії. За його словами, сума виплат – зарплати та премій, які він отримав за 3 місяці роботи в міністерстві, становить 93 тисячі 122 гривень. Тобто місячний заробіток Милованова – 31 тисяча 41 гривня. Про це він написав у фейсбуці.

Я хочу отримувати таку саму зарплату як і всі інші міністри. Не більше і не менше,

– додав він.

Милованов додав, що зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилась за них працювати.



Скріншот з фейсбуку Милованова