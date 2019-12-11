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      Захмарна премія Милованова в понад чверть мільйона: що відомо

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      Що відомо про премії Милованова / liga.net

      Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень. Сам Милованов стверджує, що за місяць заробив трохи більше, ніж 31 тисячу гривень.

      Про те, що міністр заробив у листопаді понад чверть мільйона гривень, повідомив у себе на сайті нардеп Олександр Дубінський.

      До теми: Маю 18 тисяч, вистачає лише на таксі, – Милованов поскаржився на маленьку міністерську зарплату

      Він опублікував відповідний документ, датований 4 грудня та адресований уряду. Його підписав виконувач обов'язків державного секретаря Олександр Черних. Тепер премію має узгодити Кабмін.

      Якщо уряд прийме позитивне рішення, то зарплата Милованова за листопад, з урахуванням премії, становитиме 271 тисяча гривень.

      Шановний Тимофію (Милованов – ред. 24 каналу), можна дізнатися, за що премія? За які результати роботи?
      – написав Дубінський.

      Дані документа також свідчать про те, що у вересні Милованов отримав премію обсягом 345% – 40,1 тисячі гривень, у жовтні – обсягом 587,5%, або 68,3 тисячі гривень.

      милованов премія
      Скріншот зі сайту Дубінського

      Що каже Тимофій Милованов

      Міністр заперечує захмарні премії. За його словами, сума виплат – зарплати та премій, які він отримав за 3 місяці роботи в міністерстві, становить 93 тисячі 122 гривень. Тобто місячний заробіток Милованова –  31 тисяча 41 гривня. Про це він написав у фейсбуці.

      Я хочу отримувати таку саму зарплату як і всі інші міністри. Не більше і не менше, 
      – додав він.

      Милованов додав, що зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилась за них працювати.

      милованов премія
      Скріншот з фейсбуку Милованова

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Дубінський Тимофій Милованов Гроші
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