Маю 18 тисяч, вистачає лише на таксі, – Милованов поскаржився на маленьку міністерську зарплату

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов став ще одним посадовцем, який поскаржився на маленьку зарплату. Чиновник переконує, що її йому ні на що не вистачає.

Як розповів Милованов у ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу, його міністерська зарплата становить 8 тисяч. Зауважимо, що це лише оклад, натомість посадовці також до окладу отримують ще й різні компенсації та надбавки.

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Ні на що не вистачає. Те, що мені приходить на рахунок, вистачає тільки на Uber. Тому доводиться жити на певні свої заощадження,

– підкреслив очільник міністерства розвитку економіки.

Милованов додав, що зарплати – це взагалі болюче питання. Тому він намагається, аби у його заступників була гідна заробітна плата.

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До слова, раніше на наднизьку зарплату скаржився генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус. Він заявив, що без премій і надбавок щомісяця отримує понад 4 тисячі гривень. Чиновник додав, що розмір заробітної плати співробітників Укроборонпрому визначає Наглядова рада концерну.

Якою сьогодні середня зарплата в Україні

Сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 4173 гривні. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня має досягти позначки у 4723 гривні у місяць або 28,31 гривні за годину.



По Україні ж люди в середньому заробляють 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові. Натомість найменше заробляють на Буковині, Херсонщині, Тернопільщині, Чернігівщині та Кіровоградщині.



Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу