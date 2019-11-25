Керівник Укроборонпрому Абромавичус поскаржився на низьку зарплату

Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус заявив, що без премій і надбавок щомісяця отримує понад 4 тисячі гривень. Як наголосив держслужбовець, зарплати співробітників оборонного відомства повинні бути набагато вищими та відповідати вимогам ринку.

У коментарі виданню "Ліга. Бізнес" Абромавичус зазначив, що за весь період його роботи в Укроборонпромі місячний оклад дорівнює мінімально допустимій заробітній плати в Україні – 4 173 гривень.

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"На щастя, я можу собі це дозволити – я давно працюю в бізнесі, і подолання викликів, які стоять переді мною, – значно більша сатисфакція, ніж грошова винагорода. Але це, звісно ж, є неправильним", – додав він.

За словами Абромавичуса, розмір заробітної плати співробітників Укроборонпрому визначає Наглядова рада концерну. Найближче засідання її пройде вже на початку грудня.

Даючи згоду на роботу в концерні, я поставив однією з моїх головних умов білі, прозорі та ринкові зарплати для співробітників. Ринкові означає гідні. Але не захмарні. Ми будемо призначати оплату праці наших співробітників, виходячи з норм чинного законодавства, рівня зарплат в інших великих компаніях, та враховуючи набір ризиків,

– підкреслив гендиректор Укроборонпрому.

Він додав, що сьогодні розмір грошової винагороди керівників компаній подібного рівня становить від 5 до 15 тисяч доларів.

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Яким сьогодні є середній рівень зарплат в Україні

Сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 4173 гривні. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня має досягти позначки у 4723 гривні у місяць або 28,31 гривні за годину.



По Україні ж люди в середньому заробляють 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.



Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу