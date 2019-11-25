19:00
25 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, 24 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, 24 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Керівник Укроборонпрому Абромавичус поскаржився на низьку зарплату

      320 Читать новость на русском
      Айварас Абромавичус / UA.News

      Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус заявив, що без премій і надбавок щомісяця отримує понад 4 тисячі гривень. Як наголосив держслужбовець, зарплати співробітників оборонного відомства повинні бути набагато вищими та відповідати вимогам ринку.

      У коментарі виданню "Ліга. Бізнес" Абромавичус зазначив, що за весь період його роботи в Укроборонпромі місячний оклад дорівнює мінімально допустимій заробітній плати в Україні – 4 173 гривень.

      Радимо ознайомитися! Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті-2020

      "На щастя, я можу собі це дозволити – я давно працюю в бізнесі, і подолання викликів, які стоять переді мною, – значно більша сатисфакція, ніж грошова винагорода. Але це, звісно ж, є неправильним", – додав він.

      За словами Абромавичуса, розмір заробітної плати співробітників Укроборонпрому визначає Наглядова рада концерну. Найближче засідання її пройде вже на початку грудня.

      Даючи згоду на роботу в концерні, я поставив однією з моїх головних умов білі, прозорі та ринкові зарплати для співробітників. Ринкові означає гідні. Але не захмарні. Ми будемо призначати оплату праці наших співробітників, виходячи з норм чинного законодавства, рівня зарплат в інших великих компаніях, та враховуючи набір ризиків,
      – підкреслив гендиректор Укроборонпрому.

      Він додав, що сьогодні розмір грошової винагороди керівників компаній подібного рівня становить від 5 до 15 тисяч доларів.

      Цікаво! Найєм про свою роботу в Укроборонпромі: Я не буду займатися продажем зброї

      Яким сьогодні є середній рівень зарплат в Україні

      Сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 4173 гривні. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня має досягти позначки у 4723 гривні у місяць або 28,31 гривні за годину.

      По Україні ж люди в середньому заробляють 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу

      Польську студентку відсторонили від навчання через образу українки
      сьогодні
      11421
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Укроборонпром Айварас Абромавичус Зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як захоплювали та повертали українські кораблі: хронологія агресії Росії у Керченській протоці
      сьогодні , 18:16 Як захоплювали та повертали українські кораблі: хронологія агресії Росії у Керченській протоці
      Ірина Поліщук 79
      Охота на Трампа: новые серии телешоу
      сьогодні , 18:00 Охота на Трампа: новые серии телешоу
      Іван Яковина 115
      Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      сьогодні , 17:05 Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      Блог Медіа 926
      ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      сьогодні , 15:04 ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 964
      Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      сьогодні , 15:00 Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      Павло Казарін 655
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук