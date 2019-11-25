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      Руководитель Укроборонпрома Абромавичус пожаловался на низкую зарплату

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      Айварас Абромавичус / UA.News

      Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что без премий и надбавок ежемесячно получает свыше 4 тысяч гривен. Как отметил госслужащий, зарплаты сотрудников оборонного ведомства должны быть намного выше и соответствовать требованиям рынка.

      В комментарии изданию "Лига. Бизнес" Абромавичус отметил, что за весь период его работы в Укроборонпроме месячный оклад равен минимально допустимой заработной плате в Украине – 4 173 гривен.

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      "К счастью, я могу себе это позволить – я давно работаю в бизнесе, и преодоление вызовов, стоящих передо мной, – значительно большая сатисфакция, чем денежное вознаграждение. Но это, конечно же, неправильно", – добавил он.

      По словам Абромавичуса, размер заработной платы сотрудников Укроборонпрома определяет Наблюдательный совет концерна. Ближайшее его заседание пройдет уже в начале декабря.

      Давая согласие на работу в концерне, я поставил одной из моих главных условий белые, прозрачные и рыночные зарплаты для сотрудников. Рыночные означает достойные. Но не заоблачные. Мы будем назначать оплату труда наших сотрудников, исходя из норм действующего законодательства, уровня зарплат в других крупных компаниях, и учитывая набор рисков,
      – подчеркнул гендиректор Укроборонпрома.

      Он добавил, что сегодня размер денежного вознаграждения руководителей компаний подобного уровня составляет от 5 до 15 тысяч долларов.

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      Каков сегодня средний уровень зарплат в Украине

      Сегодня размер минимальной зарплаты составляет 4173 гривны. С 1 января 2020 года минимальная зарплата должна достичь отметки в 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.

      По Украине же люди в среднем зарабатывают 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Сколько в среднем зарабатывали украинцы в течение последних 6 лет / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Зарплата Айварас Абромавичус Укроборонпром
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