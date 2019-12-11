Заоблачная премия Милованова свыше четверти миллиона: что известно

Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен. Сам Милованов утверждает, что за месяц заработал чуть больше, чем 31 тысячи гривен.

О том, что министр заработал в ноябре более четверти миллиона гривен, сообщил у себя на сайте нардеп Александр Дубинский.

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Он опубликовал соответствующий документ, датированный 4 декабря и адресованный правительству. Его подписал исполняющий обязанности государственного секретаря Александр Черных. Теперь премию должен согласовать Кабмин.

Если правительство примет положительное решение, то зарплата Милованова за ноябрь, с учетом премии, составит 271 тысячу гривен.

Уважаемый Тимофей (Милованов – ред. 24 канала), можно узнать, за что премия? За какие результаты работы?

– написал Дубинский.

Данные документа также свидетельствуют о том, что в сентябре Милованов получил премию объемом 34,5% – 40,1 тысячи гривен, в октябре – объемом 587,5%, или 68,3 тысячи гривен.



Скриншот с сайта Дубинского

Что говорит Тимофей Милованов

Министр отрицает заоблачные премии. По его словам, сумма выплат – зарплаты и премий, которые он получил за 3 месяца работы в министерстве, составляет 93 тысячи 122 гривны. То есть месячный заработок Милованова – 31 тысяча 41 гривна. Об этом он написал в фейсбуке.

Я хочу получать такую же зарплату, как и все другие министры. Не больше и не меньше,

– добавил он.

Милованов добавил, что зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за них работать.



Скриншот с фейсбука Милованова