18:28
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: туалетная история Путина на нормандской встрече. Шаман готовит армию против Пыни
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вести.UA: Измена отменяется. Магия Кашпировского в Украине
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Заоблачная премия Милованова свыше четверти миллиона: что известно

      80 Читати новину українською
      Что известно о премии Милованова / liga.net

      Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен. Сам Милованов утверждает, что за месяц заработал чуть больше, чем 31 тысячи гривен.

      О том, что министр заработал в ноябре более четверти миллиона гривен, сообщил у себя на сайте нардеп Александр Дубинский.

      К теме: Имею 18 тыс, хватает только на такси, – Милованов пожаловался на маленькую министерскую зарплату

      Он опубликовал соответствующий документ, датированный 4 декабря и адресованный правительству. Его подписал исполняющий обязанности государственного секретаря Александр Черных. Теперь премию должен согласовать Кабмин.

      Если правительство примет положительное решение, то зарплата Милованова за ноябрь, с учетом премии, составит 271 тысячу гривен.

      Уважаемый Тимофей (Милованов – ред. 24 канала), можно узнать, за что премия? За какие результаты работы?
      – написал Дубинский.

      Данные документа также свидетельствуют о том, что в сентябре Милованов получил премию объемом 34,5% – 40,1 тысячи гривен, в октябре – объемом 587,5%, или 68,3 тысячи гривен.

      милованов премія
      Скриншот с сайта Дубинского

      Что говорит Тимофей Милованов

      Министр отрицает заоблачные премии. По его словам, сумма выплат – зарплаты и премий, которые он получил за 3 месяца работы в министерстве, составляет 93 тысячи 122 гривны. То есть месячный заработок Милованова – 31 тысяча 41 гривна. Об этом он написал в фейсбуке.

      Я хочу получать такую же зарплату, как и все другие министры. Не больше и не меньше,
      – добавил он.

      Милованов добавил, что зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за них работать.

      милованов премія
      Скриншот с фейсбука Милованова

      В пожаре в колледже Одессы погибли 12 человек: узнали еще одну жертву
      сегодня
      13978
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Олександр Дубинский Деньги Тимофей Милованов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Как в Минюсте "исчезали" сотни документов: эксклюзивное интервью с министром Малюськой
      Альона Чернецька 45
      сегодня , 17:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
      Сергій Матусовський 56
      9 декабря , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      52
      сегодня , 17:24 Смертельные и шокирующие: самые громкие ДТП 2019 года
      Світлана Попова 66
      сегодня , 16:41 Где отпраздновать Новый год-2020 в Карпатах: 5 зимних курортов
      Юлія Девда 69
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук