Максимальну зарплату керівника Укрпошти підвищили до майже двох мільйонів гривень

Максимальна зарплата директора Укрпошти Ігоря Смілянського у 2020 році становитиме 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень і 33 копійки. Це 395 мінімальних зарплат українця або одна трикімнатна квартира в центрі Києва.

Інформація про підвищення зарплати працівникам Укрпошти є у фінансовому плані, опублікованому на сайті Міністерства інфраструктури України.

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Варто зауважити, що зарплата директора Укрпошти Ігоря Смілянського зростала дуже стрімко протягом останніх кількох років:

У 2018 році вона становила "всього" 572 тисячі гривень.

У 2019 році – 1 мільйон 427 тисяч гривень.

У 2020 – 1 мільйон 866 тисяч гривень.

Оплату праці керівника державної Укрпошти збільшили на 440 тисяч гривень. Це однак не означає, що Смілянський буде щомісяця отримувати максимальну зарплату.

Посадовий оклад: 716 463 гривень

Преміювання: 693 842 гривень

Інші виплати: 456 502 гривень



Скріншот сторінки фінплану Укрпошти на 2020 з сайту Мінінфраструктури

Цікаво, що за максимальну зарплату директор Укрпошти зможе спокійно купити трикімнатну квартиру в центрі Києва. Або один чи два автомобілі в Олександра Дубінського.

У цьому ж фінансовому плані можна побачити, що оклад звичайних працівників Укрпошти також зріс – з 5215 гривень до 6031 гривні.

До слова, 10 січня стало відомо, що уряд підвищив оклад генпрокурора у понад 2,5 раза: тепер він становить понад 93 тисячі 648 гривень



Для порівняння – середня зарплата українців у різні роки / Інфографіка 24 каналу