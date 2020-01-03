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      Мама подарувала: Дубінський поповнив свій автопарк ще 4 розкішними автівками

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      Олександр Дубінський у Раді / скріншот з відео

      Народний депутат від "Слуги народу", колишній журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубінський поповнив свій автопарк чотирма елітними автомобілями. Три автомобілі нардепу подарувала мама у грудні 2019, і ще один він купив на початку 2020 року.

      Про це свідчить електронна декларація нардепа.

      До теми: Дубінський роздає у Раді футболки з надписом "Мама любить швидкість"

      27 грудня мама нардепа подарувала йому три автівки вартістю понад 2,5 мільйона гривень: 

      • Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 мільйона гривень,
      • Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 мільйона гривень,
      • Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тисяч гривень.

      2 січня 2020 року Дубінський також купив ще одну машину – Cadillac Escalade 6.2i, який обійшовся народному обранцеві в понад 1,1 мільйона гривень.

      Наприкінці минулого року, нардеп купив за пів мільйона гривень новий гараж площею майже 80 квадратних метрів.

      Що відомо про майно Дубінського

      У листопаді 2019 року Дубінський заявив, що декларуватиме своє майно навесні 2020 року. Перед цим журналісти програми "Наші гроші" від проєкту BIHUS.info з'ясували, що у нардепа є 24 квартири і 17 автомобілів.

      Сам Дубінський раніше заявляв, що їздить на авто 2006 року випуску, хоча насправді, найчастіше він з'являється на Land Cruiser 2013 року вартістю близько 50 тисяч доларів, який записаний на матір політика.

      У матері Дубінського за останні 5 років з'явилося сім елітних авто, в тому числі Maserati. Кількість і клас автомобілів депутат пояснив тим, що "Мама любить швидкість".

      Що відомо про Олександра Дубінського: кар'єра, декларація та майно

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Авто Олександр Дубінський е-декларування
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