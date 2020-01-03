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      Мама подарила: Дубинский пополнил свой автопарк еще 4 роскошными автомобилями

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      Александр Дубинский в Раде / Скриншот из видео

      Народный депутат от "Слуги народа", бывший журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский пополнил свой автопарк четырьмя элитными автомобилями. Три автомобиля нардепу подарила мама в декабре 2019, и еще один он купил в начале 2020 года.

      Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа.

      По теме: Дубинский раздает в Раде футболки с надписью "Мама любит скорость"

      27 декабря мама нардепа подарила ему три автомобиля стоимостью больше 2,5 миллионов гривен:

      • Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 миллиона гривен,
      • Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 миллиона гривен,
      • Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тысяч гривен.

      2 января 2020 года Дубинский также купил еще одну машину – Cadillac Escalade 6.2 i, который обошелся народному избраннику в более чем 1,1 миллиона гривен.

      В конце прошлого года, нардеп купил за полмиллиона гривен новый гараж площадью почти 80 квадратных метров.

      Что известно об имуществе Дубинского

      В ноябре 2019 года Дубинский заявил, что задекларирует свое имущество весной 2020 года. Перед этим журналисты программы "Наши деньги" от проекта BIHUS.info выяснили, что у нардепа есть 24 квартиры и 17 автомобилей.

      Сам Дубинский ранее заявлял, что ездит на авто 2006 года выпуска, хотя на самом деле, чаще всего он появляется на Land Cruiser 2013 года стоимостью около 50 тысяч долларов, который записан на мать политика.

      У матери Дубинского за последние 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. Количество и класс автомобилей депутат объяснил тем, что "Мама любит скорость".

      Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Олександр Дубинский Авто е-декларирование
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