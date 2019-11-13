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      Дубинский раздает в Раде футболки с надписью "Мама любит скорость"

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      Дубинский раздает в Раде футболки
      Дубинский раздает в Раде футболки / Milan Lelich

      Журналисты в Верховной Раде зафиксировали, как народный депутат из партии "Слуга народа" Александр Дубинский раздает нардепам футболки с надписью "Мама любит скорость".

      В такой футболке Александр Дубинский пришел в Верховную Раду после расследования журналистов Bihus.info о его огромном состоянии. Как оказалось бывший журналист, а ныне народный депутат и его семья за последние годы стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли. Общая стоимость имущества Дубинского оценивается в 2,5 миллиона долларов.

      Узнайте: Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество

      Дубинский пользуется Toyota Land Cruiser 2013 выпуска, которая стоит почти 50 тысяч долларов и официально принадлежит его матери Алле Березовский. По словам журналистов, пенсионерка владеет семью машинами, среди них – Maserati.

      Скандальный депутат "автопарк" мамы объяснил скромно: "Мама любит скорость". От этого и появилась надпись на футболках Дубинского.

      Больше о состоянии Александра Дубинского – читайте в расследовании журналистов

      дубінський Дубинский раздает футболки "Мама любит скорость" / Фото 24 канала

      дубінський футболки Футболки появились после расследования журналистов / Фото 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Расследования Олександр Дубинский
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