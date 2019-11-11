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      24 Канал Программы Наши деньги
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      "Мама любит скорость": Дубинский объяснил, откуда у него 24 квартиры и 17 авто

      Наши деньги 7 Читати новину українською

      В украинской политике стандартная ситуация, когда ценную недвижимость переписывают на матерей, сестер, жен и детей. Но герой этого выпуска "Наши деньги" превзошел своих предшественников, ведь сам он, по итогам журналистского расследования, владеет 24 квартирами и 17 авто. Откуда все это у нардепа и журналиста – читайте дальше.

      Ведущий телепрограммы "Гроші" на "1+1", народный депутат от партии "Слуга народа" – Александр Дубинский. В образе брутального и бескомпромиссного правдоруба разоблачает коррупционеров и преступников направо и налево. В своей программе он регулярно напоминал чиновникам о незадекларированных наличных деньгах, автомобилях и недвижимости. Но о себе, как часто бывает, забыл.

      Читайте также: Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко перебрался на Труханов остров: шокирующее расследование

      К слову, ЦИК требует новоиспеченных нардепов сразу заполнить электронную декларацию. Зато НАПК – не требует. Дубинский решил не спешить.

      У нас с первого апреля 2020 года срок подачи деклараций за 2019 год, вы же лучше меня знаете, вы все там увидите,
      – сказал в одном из интервью Дубинский.

      Но учитывая количество того, что тяжелым трудом нажил нардеп, начинать заполнять декларацию ему нужно уже сейчас.


      Комментарий Дубинского в интервью "СтранаUA"

      Ну, насчет Range Rover Александр не соврал. Но в основном мы видим его на Toyota Land Cruiser 2013 года, стоимостью примерно 50 тысяч долларов. Машину народному депутату дает покататься его мама. Постоянно. На вопрос журналистов Дубинский ответил, что ездит на Toyota только иногда, когда погода "такая". А "такой" погода бывает почти всегда.

      Впрочем, у Дубинского действительно есть и другие авто. В целом за последние 5 лет он купил 10 автомобилей. Из которых 7 – Mercedes. Настоящая преданность бренду с небольшой изменой со спортивными купе Porsche Carrera и Honda S2000.


      Автомобили Дубинского

      И пусть вас не вводит в заблуждение солидный возраст отдельных автомобилей. Это просто хобби, на которое не хватит ни одной депутатской зарплаты. Но вернемся к матери Дубинского. У нее за последние 5 лет появилось аж 7 авто.

      Это два солидных Mercedes G55 2009 года и Е55 2003, Land Cruiser, о котором мы уже упоминали, и жемчужина маминой коллекции – Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 года. На это Александр Дубинский ответил скромно – "мама любит скорость".


      Автопарк мамы Дубинского

      Но надо заметить, чтобы хотя бы раз в неделю объехать всю недвижимость Дубинского и его мамы – скорость действительно не помешает.

      Какой недвижимостью владеет Дубинский?

      • 6 земельных участков в селе Хотов Киевской области;
      • земельный участок с домом в Соломенском районе столицы;
      • квартира в элитном жилом комплексе "Французский квартал" на Печерске и квартира на Теремках.

      Все это Дубинский объясняет своим талантом. Сам Дубинский без сомнения талантлив, но не настолько. По крайней мере, по его же словам, официально его талант оценивали в 72 тысячи.

      Больше о квартирах жены Дубинского и его мамы – смотрите в видео.

      blog_ava
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      Автор: Елена Козаченко, Денис Бигус
      Теги: Расследования Деньги Слуга народа Авто Олександр Дубинский ЦИК Наши деньги
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