Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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В Укрзализныце отметили, что в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура.
Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет,
– отметили в компании.
Там также подчеркнули, что поезда продолжают движение в указанных направлениях.
Позже начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил детали относительно этой атаки. Он отметил, что пожар на железнодорожной станции в одном из районов области случился из-за падения обломков беспилотника, который сбила противовоздушная оборона.
Стоит отметить, что в Черновицкой области под утро 23 мая были слышны взрывы несколько раз. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе типа "Шахед".
Кроме того, взрывы утром были слышны и в Киевской области. Там работала ПВО по вражеским беспилотникам,, которые двигались в направлении региона.
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Ранее оккупанты 12 мая атаковали гражданский грузовой поезд в Донецкой области. В результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его немедленно госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
До этого в Одесской области в результате атаки дронами-камикадзе погибла пара железнодорожников Виктор и Стелла Басенко. Виктор был начальником вагонного депо, а Стелла – кладовщицей на одесском вокзале.