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Хронология ночи Россия атакует Украину "Шахедами": в каких регионах есть угроза

Взрывы в Черновицкой области 23 мая: что произошло

Воздушную тревогу в Черновицкой области объявили ночью 23 мая в 04:11. Несколько соседних областей также были "красными" на карте тревог в это время. Причиной стала угроза применения врагом дронов-камикадзе.

По информации Воздушных сил и мониторов, около десятка БПЛА достигли западных областей и угрожали Тернопольщине, Ивано-Франковской области и Буковине.

Около 04:30 СМИ и местные сообщества сообщили, что в Черновицкой области слышно взрывы. Пока подробной информации об этом нет, власть ситуацию еще не комментировала. Взрывы были слышны несколько раз.

Восток Украины в это время также находился под атакой БПЛА. Ранее о взрывах писали из Запорожья.

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