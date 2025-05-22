Около 22:40 в Запорожской области объявили тревогу из-за опасности ударных дронов. В 23.52 к ней добавилась угроза ударов баллистическими ракетами с востока, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

В 23:54 глава ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. Пока информации о последствиях нет. Вероятно, взрывы в области связаны именно с ракетным ударом.

Напомним, что утром Федоров рассказывал, что оккупанты обстреливают прифронтовые общины Запорожской области – бьют по жилым кварталам.

К слову, 22 мая неизвестный дрон в третий раз за год упал на здание тренировочного центра Запорожской АЭС. Россия не позволяет МАГАТЭ осмотреть здание.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за угрозы ядерной безопасности, вспомнив о недавних случаях с дронами вблизи Южноукраинской АЭС и в Чернобыльской зоне отчуждения.