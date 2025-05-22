Близько 22:40 у Запорізькій області оголосили тривогу через небезпеку ударних дронів. О 23:52 до неї додалася загроза ударів балістичними ракетами зі сходу, передає 24 Канал.

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Вибухи на Запоріжжі

О 23:54 очільник ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області. Наразі інформації щодо наслідків немає. Ймовірно, вибухи в області пов'язані саме з ракетним ударом.

Нагадаємо, що вранці Федоров розповідав, що окупанти обстрілюють прифронтові громади Запорізької області – б'ють по житлових кварталах.

До слова, 22 травня невідомий дрон втретє за рік впав на будівлю тренувального центру Запорізької АЕС. Росія не дозволяє МАГАТЕ оглянути будівлю.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння через загрозу ядерній безпеці, згадавши про недавні випадки з дронами поблизу Південноукраїнської АЕС і в Чорнобильській зоні відчуження.