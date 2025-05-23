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Вибухи у Чернівецькій області 23 травня: що сталося

Повітряну тривогу у Чернівецькій області оголосили вночі 23 травня о 04:11. Кілька сусідніх областей також були "червоними" на мапі тривог у цей час. Причиною стала загроза застосування ворогом дронів-камікадзе.

За інформацією Повітряних сил і моніторів, близько десятка БпЛА досягли західних областей та загрожували Тернопільщині, Івано-Франківській області та Буковині.

Близько 04:30 ЗМІ та місцеві спільноти повідомили, що у Чернівецькій області чутно вибухи. Наразі докладної інформації про це немає, влада ситуацію ще не коментувала. Вибухи було чутно кілька разів.

Схід України у цей час також перебував під атакою БпЛА. Раніше про вибухи писали з Запоріжжя.

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