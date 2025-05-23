Про це написали в Київській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Робота ППО на Київщині вночі 23 травня: що відомо

Повітряну тривогу у Київській області оголошували упродовж ночі 23 травня кілька разів. Востаннє – о 03:58. Усе через загрозу від ударних дронів російської армії.

О 05:17 Київська обласна військова адміністрація опублікувала повідомлення про роботу в регіоні ППО та про фіксацію БпЛА у небі.

Влада закликала мешканців регіону залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

І слід дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Упродовж ночі вибухи довелося чути також мешканцям Чернівецької області, а трохи раніше – Запоріжжя.

Станом на 05:30 ранку повітряна тривога триває у всіх областях Сходу та Півночі України.

Зверніть увагу: оперативно про тривоги та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.