Предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОВА.
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Что известно об атаке России на Херсон
В администрации объяснили, что враг покрыл артиллерийским огнем Центральный район Херсона около 16:00.
Под ударами вновь оказалось здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы. В результате обстрела повреждены частные дома и автомобили,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что враг "охотится" на местность с дронов, чтобы нанести повторные удары.
В Укрзализныце сообщили, что пассажиры и работники не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала.
После окончания воздушной тревоги железнодорожники совместно с ОВА организовали автобусы для доставки 66 пассажиров из Херсона в Николаев. "Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к поезду, что уже ожидает в Николаеве, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала", – отметили в Укрзализныце и добавили, что движение других поездов – по графику.
Напомним, что в 2023 году россияне массово обстреляли Херсон. В частности, под ударом оказался вокзал, на котором в тот момент было более 100 человек, которые ждали эвакуации.