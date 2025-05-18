05:35, 18 мая

К сожалению в результате российской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина.

Ранен мужчина 61 года, женщину 59 лет и ребенка 4 лет. Их доставили в больницу. Состояние пострадавших средней тяжести.



Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажке рядом повреждены окна.



В Фастовском районе вспыхнул пожар на территории комбикормового завода.