О последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.
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На Киевщине в результате атаки "Шахедами" есть жертва и раненые
К сожалению в результате российской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина.
Ранен мужчина 61 года, женщину 59 лет и ребенка 4 лет. Их доставили в больницу. Состояние пострадавших средней тяжести.
Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажке рядом повреждены окна.
В Фастовском районе вспыхнул пожар на территории комбикормового завода.
ISW утверждает, что враг якобы захватил Багатир и несколько сел возле Торецка
Силы обороны продвинулись на Лиманском направлении. Российские захватчики имели успехи в Часовом Яру и возле Покровска.
По данным аналитиков, оккупанты захватили Багатир и несколько сел возле Торецка.
Взрывы в Киеве и Киевской области
На Киевщине зафиксировали ряд воздушных целей. Продолжается работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы.
США могут принять законопроект о жестоких санкциях против России
Сенат может продвигать законопроект о санкциях против России, если в мирных переговорах не будет прогресса. Представители Соединенных Штатов уже сообщили об этом Москве.