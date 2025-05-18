Про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

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05:35, 18 травня

На Київщині внаслідок атаки "Шахедами" є жертва й поранені

На жаль унаслідок російської атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка.

Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Їх доставили до лікарні. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерхівці поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі спалахнула пожежа на території комбікормового заводу.

03:58, 18 травня

ISW стверджує, що ворог нібито захопив Багатир і кілька сіл біля Торецька

Сили оборони просунулися на Лиманському напряму. Російські загарбники мали успіхи в Часовому Ярі та біля Покровська.

За даними аналітиків, окупанти захопили Багатир і кілька сіл біля Торецька.

02:44, 18 травня

Вибухи у Києві й на Київщині

На Київщині зафіксували низка повітряних цілей. Триває робота ППО, яку чути на околицях столиці.

01:58, 18 травня

США можуть ухвалити законопроєкт про жорстокі санкції проти Росії

Сенат може просувати законопроєкт щодо санкцій проти Росії, якщо в мирних переговорах не буде прогресу. Представники Сполучених Штатів уже повідомили про це Москву.