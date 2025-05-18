Про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
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На Київщині внаслідок атаки "Шахедами" є жертва й поранені
На жаль унаслідок російської атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка.
Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Їх доставили до лікарні. Стан постраждалих середньої тяжкості.
Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерхівці поруч пошкоджені вікна.
У Фастівському районі спалахнула пожежа на території комбікормового заводу.
ISW стверджує, що ворог нібито захопив Багатир і кілька сіл біля Торецька
Сили оборони просунулися на Лиманському напряму. Російські загарбники мали успіхи в Часовому Ярі та біля Покровська.
За даними аналітиків, окупанти захопили Багатир і кілька сіл біля Торецька.
Вибухи у Києві й на Київщині
На Київщині зафіксували низка повітряних цілей. Триває робота ППО, яку чути на околицях столиці.
США можуть ухвалити законопроєкт про жорстокі санкції проти Росії
Сенат може просувати законопроєкт щодо санкцій проти Росії, якщо в мирних переговорах не буде прогресу. Представники Сполучених Штатів уже повідомили про це Москву.