05:35, 18 травня

На жаль унаслідок російської атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка.

Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Їх доставили до лікарні. Стан постраждалих середньої тяжкості.



Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерхівці поруч пошкоджені вікна.



У Фастівському районі спалахнула пожежа на території комбікормового заводу.