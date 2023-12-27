Враг нанес удар, когда около 140 человек ждали эвакуационного поезда. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших.

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Херсон после нескольких часов террора оккупантов

Российская армия цинично нанесла удар, когда на вокзале было более 100 человек, ожидавших эвакуации. Не исключено, что российские удары могли корректироваться, ведь информация об эвакуации была общедоступна. Хотя информация о курсировании поездов не публикуется, впрочем, херсонцы ее могут узнать очень легко, ведь в городе проводят эвакуацию семей с детьми.

Последствия массированного российского обстрела по центру Херсона показал глава ОВА Александр Прокудин. Он подчеркнул, что все можно отстроить, но человеческие жизни, к сожалению, не вернешь.

Боль и злоба. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Несколькочасовой кошмар жилых кварталов,

– говорится в сообщении к видео.

Последствия российских обстрелов: смотрите видео

Журналисты "Суспильне" также в сети показали последствия обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне.

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