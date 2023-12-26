В результате обстрела Херсона поврежден вокзал и сам поезд. Поэтому Укрзализныце пришлось перейти к плану "Б", чтобы доставить своих пассажиров к месту назначения.

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Автобусами в Николаев

В компании рассказали, что организовали для более сотни пассажиров автобусы в Николаев, где подготовили резервные вагоны, по которым уже люди смогут добраться туда, куда хотят.

По состоянию на 22:17 известно, что пассажиры Херсонского поезда безопасно доехали до Николаева.

Поезд в Киев отправится по диспетчерскому расписанию. Рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра будут предварительно следовать в Николаев,
– рассказали в Укрзализныце.

Городской голова Николаева анонсировал усиление патрулей на территории железнодорожного вокзала, чтобы люди в случае необходимости могли обратиться за помощью.

Правоохранители будут дежурить до тех пор, пока все пассажиры не отправятся дальше,
– подчеркнул Сенкевич.

Удар по вокзалу в Херсоне: что известно

  • Вечером 26 декабря оккупанты массированно обстреливали Херсон. Один из ударов пришелся по железнодорожному вокзалу. Об этом стало известно из обращения Владимира Зеленского.
  • Впоследствии в Укрзализныце рассказали, что в результате атаки пострадали несколько сотрудников компании.
  • Глава МВД Клименко сообщил об одной жертве. Это 29-летний полицейский из Кировоградщины, получивший смертельное ранение во время эвакуации людей У мужчины осталось двое детей.
  • Также ранения получили еще двое сотрудников полиции и двое гражданских.
  • Кроме вокзала, пострадали другие гражданские объекты, в том числе жилые дома.
  • Херсонская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.