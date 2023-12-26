Унаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і сам потяг. Тому Укрзалізниці довелося перейти до плану "Б", аби доправити свої пасажирів до місця призначення.

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Автобусами до Миколаєва

У компанії розповіли, що організували для понад сотні пасажирів автобуси до Миколаєва, де підготували резервні вагони, якими вже люди зможуть дістатися туди, куди хочуть.

Станом на 22:17 відомо, що пасажири херсонського поїзда безпечно доїхали до Миколаєва/

Поїзд до Києва вирушить диспетчерським розкладом. Рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра попередньо прямуватимуть до Миколаєва,

– розповіли в Укрзалізниці.

Міський голова Миколаєва анонсував посилення патрулів на території залізничного вокзалу, аби люди у разі потреби могли звернутись по допомогу.

Правоохоронці чергуватимуть доти, доки всі пасажири не вирушать далі,

– наголосив Сенкевич.

Удар по вокзалу у Херсоні: що відомо