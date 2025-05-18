Попередньо постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Херсонську ОВА.

Дивіться також Атака "Шахедами", Зеленський у Ватикані: хронологія 1180 дня війни

Що відомо про атаку Росії на Херсон

В адміністрації пояснили, що ворог вкрив артилерійським вогнем Центральний район Херсона близько 16:00.

Під ударами знов опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що ворог "полює" місцевість з дронів, щоб завдати повторних ударів.

В Укрзалізниці повідомили, що пасажири та працівники не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу.

Після закінчення повітряної тривоги залізничники спільно з ОВА організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва. "Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу", – зазначили в Укрзалізниці та додали, що рух інших поїздів – за графіком.

Нагадаємо, що у 2023 році росіяни масово обстріляли Херсон. Зокрема, під ударом опинився вокзал, на якому в той момент було понад 100 людей, які чекали на евакуацію.