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      "Мама любить швидкість": Дубінський пояснив, звідки у нього 24 квартири та 17 авто

      Наші гроші 37 Читать новость на русском

      В українській політиці стандартна ситуація, коли коштовну нерухомість переписують на матерів, сестер, дружин та дітей. Але герой цього випуску "Наші гроші" перевершив своїх попередників, адже сам він, за підсумками журналістського розслідування, володіє 24 квартирами та 17 авто. Звідки все це у нардепа і журналіста – читайте далі.

      Ведучий телепрограми "Гроші" на "1+1", народний депутат від партії "Слуга народу" – Олександр Дубінський. В образі брутального та безкомпромісного правдоруба викриває корупціонерів і злочинців направо та наліво. У своїй програмі він регулярно нагадував посадовцям про незадекларовані готівку, автомобілі та нерухомість. Але про себе, як то часто буває, забув.

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      До слова, ЦВК вимагає новоспечених нардепів одразу заповнити електронну декларацію. Натомість НАЗК – не вимагає. Дубінський вирішив не поспішати. 

      У нас з першого квітня 2020 року термін подачі декларацій за 2019 рік, ви ж краще від мене знаєте, ви все там побачите,
      – сказав в одному з інтерв'ю Дубінський.

      Але зважаючи на кількість того, що важкою працею нажив нардеп, починати заповнювати декларацію йому потрібно вже зараз.


      Коментар Дубінського в інтерв'ю "СтранаUA"

      Ну, щодо Range Rover Олександр не збрехав. Але переважно ми бачимо його на Toyota Land Cruiser 2013 року, вартістю приблизно 50 тисяч доларів. Машину народному депутату дає покататись його мама. Постійно. На питання журналістів Дубінський відповів, що їздить на Toyota лише інколи, коли погода "така". А "такою" погода буває майже завжди.

      Втім, у Дубінського справді є й інші авто. Загалом за останні 5 років він купив 10 автомобілів. З яких 7 – Mercedes. Справжня відданість бренду з невеличкою зрадою зі спортивними купе Porsche Carrera та Honda S2000.


      Автомобілі Дубінського

      І нехай вас не вводить в оману солідний вік окремих автомобілів. Це просто хобі, на яке не вистачить жодної депутатської зарплатні. Але повернімося до матері Дубінського. У неї за останні 5 років з'явилось аж 7 авто.

      Це два солідні Mercedes G55 2009 року та Е55 2003, Land Cruiser про який ми вже згадували, і перлина маминої колекції – Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 року. На це Олександр Дубінський відповів скромно – "мама любить швидкість".


      Автопарк мами Дубінського

      Але треба зауважити, щоб хоча б раз на тиждень об'їхати усю нерухомість Дубінського і його мами – швидкість дійсно не завадить.

      Якою нерухомістю володіє Дубінський?

      • 6 земельних ділянок у селі Хотів, що на Київщині;

      • земельна ділянка з будинком у Солом'янському районі столиці;

      • квартира в елітному житловому комплексі "Французький квартал" на Печерську і квартира на Теремках.

      Все це Дубінський пояснює своїм талантом. Сам Дубінський без сумніву талановитий, але не настільки. Принаймні за його ж словами, офіційно його талант оцінювали у 72 тисячі.

      Більше про квартири дружини Дубінського та його мами – дивіться у відео.
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      Автор: Денис Бігус, Олена Козаченко
      Теги: Гроші Розслідування Слуга народу Наші гроші ЦВК Олександр Дубінський Авто
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