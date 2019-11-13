Дубінський роздає у Раді футболки з надписом "Мама любить швидкість"

Журналісти у Верховній Раді зафіксували, як народний депутат з партії "Слуга народу" Олександр Дубінський роздає нардепам футболки з надписом "Мама любить швидкість".

В такій футболці Олександр Дубінський прийшов у Верховну Раду після розслідування журналістів Bihus.info про його шалені статки. Як виявилось колишній журналіст, а нині народний депутат та його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі. Загальна вартість майна Дубінського оцінюється у 2,5 мільйона доларів.

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Дубінський користується Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка коштує майже 50 тисяч доларів і офіційно належить його матері Аллі Березовській. За словами журналістів, пенсіонерка володіє 7 машинами, серед них – Maserati.

Скандальний депутат автопарк матері пояснив скромно: "Мама любить швидкість". Від цього й з'явився надпис на футболках Дубінського.

Більше про статки Олександра Дубінського – читайте в розслідуванні журналістів



Дубінський роздає футболки з надписом "Мама любить швидкість" / Фото 24 каналу