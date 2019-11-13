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      Дубінський роздає у Раді футболки з надписом "Мама любить швидкість"

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      Дубінський роздає у Раді футболки
      Дубінський роздає у Раді футболки / Milan Lelich

      Журналісти у Верховній Раді зафіксували, як народний депутат з партії "Слуга народу" Олександр Дубінський роздає нардепам футболки з надписом "Мама любить швидкість".

      В такій футболці Олександр Дубінський прийшов у Верховну Раду після розслідування журналістів Bihus.info про його шалені статки. Як виявилось колишній журналіст, а нині народний депутат та його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі. Загальна вартість майна Дубінського оцінюється у 2,5 мільйона доларів.

      Дізнайтеся: Що відомо про Олександра Дубінського: кар'єра, декларація та майно

      Дубінський користується Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка коштує майже 50 тисяч доларів і офіційно належить його матері Аллі Березовській. За словами журналістів, пенсіонерка володіє 7 машинами, серед них – Maserati.

      Скандальний депутат автопарк матері пояснив скромно: "Мама любить швидкість". Від цього й з'явився надпис на футболках Дубінського. 

      Більше про статки  Олександра Дубінського – читайте в розслідуванні журналістів

      дубінський
      Дубінський роздає футболки з надписом "Мама любить швидкість" / Фото 24 каналу

      дубінський футболки
      Футболки з'явились після розслідування журналістів / Фото 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Розслідування Олександр Дубінський
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