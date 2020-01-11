Максимальную зарплату руководителя Укрпочты повысили до почти двух миллионов гривен

Максимальная зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского в 2020 году составит 1 миллион 866 тысяч 808 гривен и 33 копейки. Это 395 минимальных зарплат украинца или одна трехкомнатная квартира в центре Киева.

Информация о повышении зарплаты работникам Укрпочты есть в финансовом плане, опубликованном на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

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Стоит заметить, что зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского росла очень быстро в течение последних нескольких лет:

В 2018 году она составляла "всего" 572 тысячи гривен.

В 2019 году – 1 миллион 427 тысяч гривен.

В 2020 – 1 миллион 866 тысяч гривен.

Оплату труда руководителя государственной Укрпочты увеличили на 440 тысяч гривен. Это, однако, не означает, что Смелянский будет ежемесячно получать максимальную зарплату.

Должностной оклад: 716 463 гривен.

Премирование: 693 842 гривен.

Другие выплаты: 456 502 гривен.



Скриншот страницы финплана Укрпочты на 2020 год с сайта Мининфраструктуры

Интересно, что за максимальную зарплату директор Укрпочты сможет спокойно купить трехкомнатную квартиру в центре Киева. Или один-два автомобиля у Александра Дубинского.

В этом же финансовом плане можно увидеть, что оклад обычных работников Укрпочты также вырос – с 5215 гривен до 6031 гривен.

К слову, 10 января стало известно, что правительство повысило оклад генпрокурора в более 2,5 раза: теперь он составляет более 93 тысяч 648 гривен



Для сравнения – средняя зарплата украинцев в разные годы / Инфографика 24 канала