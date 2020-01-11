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      Максимальную зарплату руководителя Укрпочты повысили до почти двух миллионов гривен

      341 Читати новину українською
      Игор Смелянский / golos.com.ua

      Максимальная зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского в 2020 году составит 1 миллион 866 тысяч 808 гривен и 33 копейки. Это 395 минимальных зарплат украинца или одна трехкомнатная квартира в центре Киева.

      Информация о повышении зарплаты работникам Укрпочты есть в финансовом плане, опубликованном на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

      Читайте также: Минимальная зарплата в Украине впервые в истории превысила минималку в России

      Стоит заметить, что зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского росла очень быстро в течение последних нескольких лет:

      • В 2018 году она составляла "всего" 572 тысячи гривен.
      • В 2019 году – 1 миллион 427 тысяч гривен.
      • В 2020 – 1 миллион 866 тысяч гривен.

      Оплату труда руководителя государственной Укрпочты увеличили на 440 тысяч гривен. Это, однако, не означает, что Смелянский будет ежемесячно получать максимальную зарплату.

      • Должностной оклад: 716 463 гривен.
      • Премирование: 693 842 гривен.
      • Другие выплаты: 456 502 гривен.

      Зарплата
      Скриншот страницы финплана Укрпочты на 2020 год с сайта Мининфраструктуры

      Интересно, что за максимальную зарплату директор Укрпочты сможет спокойно купить трехкомнатную квартиру в центре Киева. Или один-два автомобиля у Александра Дубинского.

      В этом же финансовом плане можно увидеть, что оклад обычных работников Укрпочты также вырос – с 5215 гривен до 6031 гривен.

      К слову, 10 января стало известно, что правительство повысило оклад генпрокурора в более 2,5 раза: теперь он составляет более 93 тысяч 648 гривен

      ЗП
      Для сравнения – средняя зарплата украинцев в разные годы / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Зарплата Укрпошта
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