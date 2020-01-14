Не спекулюйте цифрами, – Гончарук пояснив ситуацію із зарплатами своїх міністрів

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вирішив дати словесну відсіч усім, хто звинувачував міністрів в отриманні "шалених премій" та завищених зарплат у грудні 2019-го. Перед цим роз’яснень від уряду зажадав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Пояснити ситуацію, що склалася навколо зарплат міністрів, Гончарук взявся на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, високі зарплати прем’єр пояснює тим, що теперішньому складу уряду вдалося припинити "ганебну практику тіньових схем та відкатів".

Наш уряд – перший, міністри якого живуть так, як і представники влади у будь-якій цивілізованій країні – на зарплату від платників податків. Дані по зарплатах, які отримують міністри, є абсолютно відкритими. Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо їхніх зарплат. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця,

– наголосив він.

Як Гончарук пояснює високі зарплати своїх міністрів:

У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців – обіцяє надати деталізацію.

"Припинивши схематоз" та зробивши міністрам білі високі зарплати, уряд долає корупційну практику у владі.

Міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи.

Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання.

Про які "шалені премії" мова?Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати – таку інформацію на початку січня поширювали ЗМІ та підтверджували декларації чиновників. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Топ-менеджери "Нафтогазу" мають отримати премію у 700 мільйонів гривень. Це 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".