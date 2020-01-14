Не спекулируйте цифрами, – Гончарук пояснил ситуацию с зарплатами своих министров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил дать словесный отпор всем, кто обвинял министров в получении "безумных премий" и завышенных зарплат в декабре 2019-го. Перед этим разъяснений от правительства потребовал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг зарплат министров, Гончарук взялся на своей фейсбук-странице.

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Так, высокие зарплаты премьер объясняет тем, что нынешнему составу правительства удалось прекратить "позорную практику теневых схем и откатов".

Наше правительство – первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране – на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, являются абсолютно открытыми. Сейчас мы видим много манипуляций по их зарплатам. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца,

– подчеркнул он.

Как Гончарук объясняет высокие зарплаты своих министров:

В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев – обещает предоставить детализацию.

"Прекратив схематоз" и сделав министрам белые высокие зарплаты, правительство преодолевает коррупционную практику во власти.

Министры – государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы.

Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления.

О каких "безумных премиях" речь?Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты – такую информацию в начале января распространяли СМИ и подтверждали декларации чиновников. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".