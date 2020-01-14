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      Не спекулируйте цифрами, – Гончарук пояснил ситуацию с зарплатами своих министров

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      Алексей Гончарук / Getty images

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил дать словесный отпор всем, кто обвинял министров в получении "безумных премий" и завышенных зарплат в декабре 2019-го. Перед этим разъяснений от правительства потребовал спикер парламента Дмитрий Разумков.

      Объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг зарплат министров, Гончарук взялся на своей фейсбук-странице.

      К теме: Разумков прокомментировал заявления о "безумных премиях" в Кабмине и завышенных зарплатах нардепов

      Так, высокие зарплаты премьер объясняет тем, что нынешнему составу правительства удалось прекратить "позорную практику теневых схем и откатов".

      Наше правительство – первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране – на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, являются абсолютно открытыми. Сейчас мы видим много манипуляций по их зарплатам. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца,
      – подчеркнул он.

      Как Гончарук объясняет высокие зарплаты своих министров:

      • В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев – обещает предоставить детализацию.
      • "Прекратив схематоз" и сделав министрам белые высокие зарплаты, правительство преодолевает коррупционную практику во власти.
      • Министры – государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы.
      • Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления.

      О каких "безумных премиях" речь?Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты – такую информацию в начале января распространяли СМИ и подтверждали декларации чиновников. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
      Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Зарплата Кабинет Министров Украины
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