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      Арахамия о рекордных зарплатах: Министрам обещали 2 – 5 тысяч долларов

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      Давид Арахамия / Фото из открытых источников

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждает, что на собеседованиях, когда нанимали действующих министров, им обещали рыночную зарплату от 2 до 5 тысяч долларов.

      Как рассказал он во время общения с журналистами, премьер-министр Алексей Гончарук встречался с президентом Владимиром Зеленским. И основной темой их разговора были зарплаты министров. По словам Арахамии, он также ходил к гаранту, и ему дали справку по всем зарплатам министров, пишет "РБК-Украина".

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      "И там нет вообще никакой измены. Я сам лично участвовал в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров. И всем им обещали рыночную зарплату от 2 до 5 тысяч долларов. Большей нет ни у кого", – отметил глава фракции "Слуга народа".

      Также Арахамия сообщил, что отныне на сайте Кабинета министров ежемесячно будут публиковать информацию о зарплатах чиновников.

      Поэтому эти выплаты в конце года, у них есть оклад 14 тысяч гривен, и они получали четыре месяца подряд оклад, а потом этими премиями просто добили – где-то 3 тысячи долларов. Это не правда, что получали по 500 тысяч гривен,
      – подытожил политик.

      Почему в Украине возник скандал вокруг зарплат чиновников

      Официально в Украине зарплаты министров и чиновников разных звеньев являются не такими уж высокими и составляют в среднем от 20 до 40 тысяч гривен. Правда, украинские чиновники имеют право получать премии и различные надбавки. И в таком случае их заработок за месяц может доходить до заоблачных сумм. Так, в декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:

      Что на это сказал Гончарук

      Украинский премьер Алексей Гончарук ситуацию, сложившуюся вокруг зарплат министров, объяснил тем, что нынешнему составу правительства удалось прекратить "позорную практику теневых схем и откатов".

      По его словам, в некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев.

      Министры – государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления,
      – подчеркнул глава Кабмина.

      Обратите внимание! Минимальная зарплата в Украине впервые в истории превысила минималку в России

      Каков уровень зарплат в Украине среди рядовых граждан

      С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата украинцев должна составлять 12 497 гривен.

      середня зарплата, ріст, зростання зарплат
      Как будет расти средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала

      Отметим, что сейчас средняя зарплата составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарплата Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Деньги Слуга народа Владимир Зеленский Давид Арахамия
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