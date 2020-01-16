Арахамия о рекордных зарплатах: Министрам обещали 2 – 5 тысяч долларов
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждает, что на собеседованиях, когда нанимали действующих министров, им обещали рыночную зарплату от 2 до 5 тысяч долларов.
Как рассказал он во время общения с журналистами, премьер-министр Алексей Гончарук встречался с президентом Владимиром Зеленским. И основной темой их разговора были зарплаты министров. По словам Арахамии, он также ходил к гаранту, и ему дали справку по всем зарплатам министров, пишет "РБК-Украина".
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"И там нет вообще никакой измены. Я сам лично участвовал в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров. И всем им обещали рыночную зарплату от 2 до 5 тысяч долларов. Большей нет ни у кого", – отметил глава фракции "Слуга народа".
Также Арахамия сообщил, что отныне на сайте Кабинета министров ежемесячно будут публиковать информацию о зарплатах чиновников.
Поэтому эти выплаты в конце года, у них есть оклад 14 тысяч гривен, и они получали четыре месяца подряд оклад, а потом этими премиями просто добили – где-то 3 тысячи долларов. Это не правда, что получали по 500 тысяч гривен,
– подытожил политик.
Почему в Украине возник скандал вокруг зарплат чиновников
Официально в Украине зарплаты министров и чиновников разных звеньев являются не такими уж высокими и составляют в среднем от 20 до 40 тысяч гривен. Правда, украинские чиновники имеют право получать премии и различные надбавки. И в таком случае их заработок за месяц может доходить до заоблачных сумм. Так, в декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:
- Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1 630% премии, то есть 236 тысяч гривен.
- Также высокие зарплаты получили руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. Зато глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.
- Кроме того, высокую зарплату в декабре получил глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен.
- Доливает масла в огонь и максимальная зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского, который за 2020 год должен заработать 1 миллион 866 тысяч 808 гривен. В то же время на фоне этой информации правительство повысило оклад генпрокурора более чем в 2,5 раза, и теперь он составляет более 93 тысяч гривен.
Что на это сказал Гончарук
Украинский премьер Алексей Гончарук ситуацию, сложившуюся вокруг зарплат министров, объяснил тем, что нынешнему составу правительства удалось прекратить "позорную практику теневых схем и откатов".
По его словам, в некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев.
Министры – государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления,
– подчеркнул глава Кабмина.
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Каков уровень зарплат в Украине среди рядовых граждан
С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата украинцев должна составлять 12 497 гривен.
Как будет расти средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала
Отметим, что сейчас средняя зарплата составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.
Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала