Какую зарплату получил Аваков и его замы в МВД за декабрь: суммы

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в декабре получил почти 150 тысяч гривен зарплаты и премий. Его заместители заработали вдвое меньше – около 70-90 тысяч гривен.

В МВД сообщили, что официальная зарплата Авакова в последний месяц 2019 года составила лишь около 50 тысяч гривен, пишет "Слово и Дело". Однако после уплаты налогов осталось 40 тысяч гривен.

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Аваков за декабрь получил почти 150 тысяч гривен:

48 тысяч 855,39 гривны зарплаты (выплатили 39 тысяч 328,59 гривны);

(выплатили 39 тысяч 328,59 гривны); премия за октябрь – 50 тысяч 796,46 гривны (выплатили 40 тысяч 891,15 гривны);

за октябрь – 50 тысяч 796,46 гривны (выплатили 40 тысяч 891,15 гривны); премия за ноябрь – 40 тысяч 545,02 гривны (выплатили 32 тысячи 638,74 гривны);

премия за декабрь – 45 тысяч 975,16 гривны (выплатили 37 тысяч 10 гривны).

Отметим, оклад Авакова составляет 13 тысяч 714,29 гривны.

Какую зарплату получили заместители главы МВД в декабре:

первый заместитель министра Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен (фактически получил более 75 тысяч гривен);

заработал почти 94 тысячи гривен (фактически получил более 75 тысяч гривен); Татьяна Ковальчук – свыше 80 тысяч гривен (фактически получила 65 тысяч гривен);

– свыше 80 тысяч гривен (фактически получила 65 тысяч гривен); Екатерина Павличенко – почти 74 тысячи гривен ( фактически получила почти 73 тысячи гривен);

– почти 74 тысячи гривен ( фактически получила почти 73 тысячи гривен); Сергей Гончаров – 82 тысячи гривен (фактически получил более 66 тысяч гривен);

– 82 тысячи гривен (фактически получил более 66 тысяч гривен); Антон Геращенко – более 80 тысяч гривен, (фактически получил более 59 тысяч гривен);

– более 80 тысяч гривен, (фактически получил более 59 тысяч гривен); Александр Гогилашвили – почти 84 тысячи гривен, (фактически получил более 67 тысяч гривен).