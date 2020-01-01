Аваков станет проблемой Зеленского в 2020 году, – Лещенко
Если главным политическим скандалом 2019 года при президенте Владимире Зеленском стал Арсен Аваков, которого оставили на должности министра внутренних дел, то в 2020 году он может стать его главной проблемой.
Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было" выразил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.
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По его словам, идея оставить Авакова на должности министра была слабым решением властей. По мнению Лещенко, возможно, президенту Зеленскому нужно было действовать иначе.
Скандал года в моей версии – это сохранение Арсена Авакова министром внутренних дел,
– подчеркнул Лещенко.
Он напомнил, что тогда Зеленский сказал, мол, хочет, чтобы Аваков остался до конца года для того, чтобы он создал определенную преемственность в министерстве, чтобы не было каких возможных беспорядков или государственных переворотов. И парламент это поддержал. Хотя даже в партии "Слуга народа" было очень много тех, кто не хотел голосовать за Авакова.
В конце концов, Аваков сохранился, а реформы как не было – так и нет,
– подытожил журналист.
"А громкое разоблачение, которое было сделано в деле Павла Шеремета... Первая реакция была, будто факты выглядели убедительно. Но каждый день, когда появляются контраргументы, которые эту построенную теорию ставят под серьезное сомнение – у меня нет, скажем так, слов, чтобы объяснить, почему так произошло", – прокомментировал Лещенко.
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Он добавил, что, вероятно, Аваков станет проблемой для президента в 2020 году.
Поэтому, мне кажется, Аваков – это будет не просто скандал прошлого года, но и проблема для Зеленского в 2020 году,
– отметил экс-нардеп.
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