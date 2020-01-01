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      Аваков станет проблемой Зеленского в 2020 году, – Лещенко

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      Зеленский и Аваков / Коллаж 24 канала

      Если главным политическим скандалом 2019 года при президенте Владимире Зеленском стал Арсен Аваков, которого оставили на должности министра внутренних дел, то в 2020 году он может стать его главной проблемой.

      Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было" выразил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

      Важно: Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой Дугарь заявили о фальсификации экспертизы

      По его словам, идея оставить Авакова на должности министра была слабым решением властей. По мнению Лещенко, возможно, президенту Зеленскому нужно было действовать иначе.

      Скандал года в моей версии – это сохранение Арсена Авакова министром внутренних дел,
      – подчеркнул Лещенко.

      Он напомнил, что тогда Зеленский сказал, мол, хочет, чтобы Аваков остался до конца года для того, чтобы он создал определенную преемственность в министерстве, чтобы не было каких возможных беспорядков или государственных переворотов. И парламент это поддержал. Хотя даже в партии "Слуга народа" было очень много тех, кто не хотел голосовать за Авакова.

      В конце концов, Аваков сохранился, а реформы как не было – так и нет,
      – подытожил журналист.

      "А громкое разоблачение, которое было сделано в деле Павла Шеремета... Первая реакция была, будто факты выглядели убедительно. Но каждый день, когда появляются контраргументы, которые эту построенную теорию ставят под серьезное сомнение – у меня нет, скажем так, слов, чтобы объяснить, почему так произошло", – прокомментировал Лещенко.

      К теме: Тупости как-то слишком много, – Яна Зинкевич о судах по делу Шеремета

      Он добавил, что, вероятно, Аваков станет проблемой для президента в 2020 году.

      Поэтому, мне кажется, Аваков – это будет не просто скандал прошлого года, но и проблема для Зеленского в 2020 году,
      – отметил экс-нардеп.

      Коротко о деле убийства ШереметаИзвестный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль.

      Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

      12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

      Часть общественности видит в доказательствах неубедительность (сходство одежды, телефонные разговоры и т.д.). Кроме того, некоторые утверждают, что названный мотив – нелогичный, мол, никакой дестабилизации так и не произошло.

      справа шеремета підозрювані
      Меры предосторожности по делу Шеремета

      Болбше о деле Шеремета  – читайте здесь.

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Арсен Аваков Владимир Зеленский Министерство внутренних дел
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