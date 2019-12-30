Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой Дугарь заявили о фальсификации экспертизы

Следствие обвинило Дугарь в том, что она якобы следила за Павлом Шереметом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания. Адвокаты Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия.

О том, что доказательства против их подопечной сфальсифицированы, адвокаты заявили во время брифинга.

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Защитники добавили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств. А также обжаловать незаконное содержание человека под домашним арестом.

О татуировках Яны Дугарь

У подозреваемой есть татуировка на руке и ноге. Адвокаты предоставили доказательства – фото, свидетельства мастера тату, сотрудников Дугарь.

На вопрос, могла ли Яна замаскировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют и другие доказательства того, что на видео не Яна Дугарь, там вообще "случайный человек".

Пребывание подозреваемой в военной части в июле 2016 года

Защитники отметили, что имеют доказательства и свидетелей, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части 66 в Донецкой области. По словам адвокатов, она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября. А оставить воинскую часть не очень просто.

По их словам, следствие взамен не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть.

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Знакомство с другими фигурантами дела

Адвокаты объяснили, когда Дугарь познакомилась с другими обвиняемыми в убийстве Павла Шеремета. С Инной Грищенко "Пумой" и Юлией Кузьменко Дугарь установила контакты только в 2019 году. С Андреем Антоненко она не была знакома вообще.

Видео для экспертизы

Адвокаты также назвали сфабрикованным образец видео, который следствие отобрало для экспертизы. Видео датировано 11 июлем 2019 года, а по словам защитников, в то время Яна была за границей.

Коротко о деле убийства Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль.

Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.



Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала