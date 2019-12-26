Справа Шеремета: "Пума" переконує, що не була знайомою з іншими фігурантами

Ветеранка війни на Донбасі Інна Грищенко, більш відома за позивним "Пума", переконує, що влітку 2016 року не була знайомою з іншими фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яною Дугарь, Андрієм Антоненком і Юлією Кузьменко.

Как рассказала Инна Грищенко в комментарии "Громадському", дольше всех она знает Юлию Кузьменко, правда познакомилась с ней лично только летом 2018 года.

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Знакома с Яной (Дугар – 24 канал), с Рифом (Антоненко – 24 канал) с этого года, с конца лета. В целом в фейсбуке мы были знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в соцсети. Также Яна у меня несколько раз ночевала,

– отметила она.

По словам Грищенко, до этого времени они лично нигде не пересекались, даже на фронте. Также не был знаком, в частности, с Антоненко, лично и ее муж Владислав (его также подозревают в убийстве Шеремета – 24 канал). Правда, они могли познакомиться в соцсети.

Кроме того, Инна и Владислав Грищенко знакомы с Петром Кияном с позывным "Электрик", мужем Юлии Кузьменко. Познакомились они также в 2018 году. Однако "Киян" больше общался с Владиславом Грищенко.

В то же время подозреваемая в убийстве Шеремета подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку.

Мой муж по специальности является взрывотехники. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть,

– говорит женщина.

Также "Пума" сообщила, что слышала о мужчине с позывным "Нацик". В частности, человек с таким позывным служил в одном из добровольческих батальонов. Но лично не знакома с ним.

Она добавила, ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена в Ивано-Франковской области (по этому делу была задержана – 24 канал), ни по делу Шеремета.

Также ветеран прокомментировала записи, которые ранее обнародовало МВД. В частности, она там заявила, "на нас хотят повесить дело Шеремета".

"Мне было непонятно, почему Ваню (Иван Вакуленко – 24 канал) вообще вызвали по этому делу. Провести параллель ничего не стоило. Единственное, что я очень удивилась тому, каких людей выбрали еще в это дело. Когда закрыли Рифа, Юлю и Яну, у меня до сих пор нет нормальных слов", – отметила Грищенко.

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Інна Грищенко, відома як волонтерка «Пума», розповіла про знайомство з фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.



Інну та її чоловіка Владислава підозрюють у замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківської області у 2018 році. Їхні розмови фігурують у справі Шеремета pic.twitter.com/bY0FjVVP4V — hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Как Инна и Владислав Грищенко стали фигурантами по делу Шеремета

6 и 7 ноября полиция задержала бывших добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. По версии следствия, супругам и их знакомому, бойцу АТО Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области, 61-летнего Михаила Чекурака. Все трое якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к автомобилю Чекурака в городе Косово. Однако взрывчатка не сработала, поскольку ее заметила предполагаемая жертва.

Во время брифинга 12 декабря по расследованию убийства Павла Шеремета первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль сообщил, что "Пума" и "Буча" могут быть причастны еще и к делу об убийстве Павла Шеремета. Поскольку для подрыва его авто использовали взрывное устройство, которое по своему строению было похоже на то, которое использовали для покушения на Чекурака. Кроме того, во время этого же брифинга следствие называло "гражданина Ш." заказчиком убийства Чекурака.



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Коротко о деле убийства Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве – взорвали его автомобиль.



Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.



12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.



Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала