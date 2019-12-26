16:05
26 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:41, 25 декабря
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, 25 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Справа Шеремета: "Пума" переконує, що не була знайомою з іншими фігурантами

      41 Читати новину українською
      Інна Грищенко з позивним "Пума" / Соцмережі

      Ветеранка війни на Донбасі Інна Грищенко, більш відома за позивним "Пума", переконує, що влітку 2016 року не була знайомою з іншими фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яною Дугарь, Андрієм Антоненком і Юлією Кузьменко.

      Как рассказала Инна Грищенко в комментарии "Громадському", дольше всех она знает Юлию Кузьменко, правда познакомилась с ней лично только летом 2018 года.

      Важно! Дело подозреваемых в убийстве Шеремета "Пумы" и "Бучи": задержан предполагаемый заказчик

      Знакома с Яной (Дугар – 24 канал), с Рифом (Антоненко – 24 канал) с этого года, с конца лета. В целом в фейсбуке мы были знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в соцсети. Также Яна у меня несколько раз ночевала,
      – отметила она.

      По словам Грищенко, до этого времени они лично нигде не пересекались, даже на фронте. Также не был знаком, в частности, с Антоненко, лично и ее муж Владислав (его также подозревают в убийстве Шеремета – 24 канал). Правда, они могли познакомиться в соцсети.

      Кроме того, Инна и Владислав Грищенко знакомы с Петром Кияном с позывным "Электрик", мужем Юлии Кузьменко. Познакомились они также в 2018 году. Однако "Киян" больше общался с Владиславом Грищенко.

      В то же время подозреваемая в убийстве Шеремета подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку.

      Мой муж по специальности является взрывотехники. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть,
      – говорит женщина.

      Также "Пума" сообщила, что слышала о мужчине с позывным "Нацик". В частности, человек с таким позывным служил в одном из добровольческих батальонов. Но лично не знакома с ним.

      Она добавила, ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена в Ивано-Франковской области (по этому делу была задержана – 24 канал), ни по делу Шеремета.

      Также ветеран прокомментировала записи, которые ранее обнародовало МВД. В частности, она там заявила, "на нас хотят повесить дело Шеремета".

      "Мне было непонятно, почему Ваню (Иван Вакуленко – 24 канал) вообще вызвали по этому делу. Провести параллель ничего не стоило. Единственное, что я очень удивилась тому, каких людей выбрали еще в это дело. Когда закрыли Рифа, Юлю и Яну, у меня до сих пор нет нормальных слов", – отметила Грищенко.

      К теме! Дело Шеремета: экс-супруг и друг Юлии Кузьменко опровергли ее скандальные телефонные разговоры

      Как Инна и Владислав Грищенко стали фигурантами по делу Шеремета

      6 и 7 ноября полиция задержала бывших добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. По версии следствия, супругам и их знакомому, бойцу АТО Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области, 61-летнего Михаила Чекурака. Все трое якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к автомобилю Чекурака в городе Косово. Однако взрывчатка не сработала, поскольку ее заметила предполагаемая жертва.

      Во время брифинга 12 декабря по расследованию убийства Павла Шеремета первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль сообщил, что "Пума" и "Буча" могут быть причастны еще и к делу об убийстве Павла Шеремета. Поскольку для подрыва его авто использовали взрывное устройство, которое по своему строению было похоже на то, которое использовали для покушения на Чекурака. Кроме того, во время этого же брифинга следствие называло "гражданина Ш." заказчиком убийства Чекурака.

      Шеремет, вбивство павла Шеремета, пума, Буча, Чекурак
      Как могут быть связаны неудачное покушение на Чекурака и убийство Павла Шеремета

      Советуем ознакомиться! Мина Антоненко не является боеприпасом: эксклюзивные материалы результатов экспертизы

      Коротко о деле убийства Шеремета

      • Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве – взорвали его автомобиль.
         
      • Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
         
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

       

      Суд
      Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      как разворачивались последние события в деле об убийстве Павла шеремета:
      •  
      Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
      сегодня
      13209
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
      Вероніка Климська 2
      сегодня , 15:00 В преддверии шестой годовщины смены флагов в Крыму, или Почему мы должны стать злопамятными
      92
      сегодня , 14:28 Тупости как-то слишком много, – Яна Зинкевич о судах по делу Шеремета
      Євгенія Мазур 179
      сегодня , 12:38 Почти половина украинцев считают Зеленского политиком года
      114
      сегодня , 12:00 Год под знаком Вовочки
      Леонід Швець 1002
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук