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      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Дело подозреваемых в убийстве Шеремета "Пумы" и "Бучи": полиция задержала вероятного заказчика

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      Владислав ("Буча" и Инна ("Пума") Грищенки / Соцсети

      Правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора покушения на бизнесмена Михаила Чекурака в Косово на Ивано-Франковщине. По этому делу также проходят Инна и Владислав Грищенко, имеющие позывные "Пума" и "Буча". Кроме того, супруги фигурируют в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

      Информацию о задержании предполагаемого организатора сообщили адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук и пресс-служба Нацполиции, пишет "Украинская правда".

      Обратите внимание! Дело Шеремета: почему ветеранам "Пуми" и "Буче" не объявили подозрение

      По данным ресурса, злоумышленника задержали на прошлой неделе. Его имя – Василий. Что касается фамилии, то следствие называет его "гражданин Ш."

      Суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие по этому делу продолжается.

      Что предшествовало этим событиям

      6 и 7 ноября полиция задержала бывших добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. По версии следствия, супругам и их знакомому, бойцу АТО Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области, 61-летнего Михайла Чекурака. Все трое якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к автомобилю Чекурака в городе Косово. Однако взрывчатка не сработала, поскольку ее заметила предполагаемая жертва.

      Во время брифинга 12 декабря по расследованию убийства Павла Шеремета первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль сообщил, что "Пума" и "Буча" могут быть причастны еще и к делу об убийстве Павла Шеремета. Поскольку для подрыва его авто использовали взрывное устройство, которое по своему строению был похоже на то, которое использовали для покушения на Чекурака. Кроме того, во время этого же брифинга следствие называло "гражданина Ш." заказчиком убийства Чекурака.

      К теме! Это – шоу и полное пренебрежение со стороны МВД, – адвокат Грищенко о новом витке в деле Шеремета

      Шеремет, вбивство павла Шеремета, пума, Буча, Чекурак
      Как могут быть связаны неудачное покушение на Чекурака и убийство Павла Шеремета

      Коротко о деле убийства Шеремета

      • Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль.
         
      • Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
         
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

      Суд
      Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Ивано-Франковска Расследования Полиция Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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