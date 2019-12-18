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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Справа підозрюваних у вбивстві Шеремета "Пуми" та "Бучі": затримано ймовірного замовника

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      Владислав ("Буча" та Інна ("Пума") Грищенки / Соцмережі

      Правоохоронцям вдалося затримати ймовірного організатора замаху на бізнесмена Михайла Чекурака у Косові на Івано-Франківщині. За цією справою також проходять Інна та Владислав Грищенки, що мають позивні "Пума" та "Буча". Крім того, подружжя фігурує у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

      Інформацію про затримання імовірного організатора повідомили адвокат Владислава Грищенка Віталій Ковальчук та пресслужба Нацполіції, пише "Українська правда".

      Зверніть увагу! Справа Шеремета: чому ветеранам "Пумі" та "Бучі" не оголосили підозру

      За даними ресурсу, зловмисника затримали минулого тижня. Його ім’я – Василь. Щодо прізвища, то слідство називає його "громадянин Ш."

      Суд уже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство у цій справі триває.

      Що передувало цим подіям

      6 і 7 листопада поліція затримала колишніх добровольців війни на Донбасі Владислава та Інну Грищенків. Їх підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. За версією слідства, подружжю та їхньому знайомому, бійцеві АТО Іванові Вакуленку, замовили вбивство жителя Івано-Франківської області, 61-річного Михайлп Чекурака. Усі троє нібито зробили вибухівку та 13 липня 2018 року прикріпили її до автомобіля Чекурака у місті Косові. Проте вибухівка не спрацювала, оскільки її помітила передбачувана жертва.

      Під час брифінгу 12 грудня щодо розслідування вбивства Павла Шеремета перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль повідомив, що "Пума" та "Буча" можуть бути причетними ще й до справи про вбивство Павла Шеремета. Оскільки для підриву його авто використовували вибуховий пристрій, що за своєю будовою був схожим на той, який використовували для замаху на Чекурака. Крім того, під час цього ж брифінгу слідство називало "громадянина Ш." замовником вбивства Чекурака.

      До теми! Це – шоу і повна зневага з боку МВС, – адвокат Грищенків про новий виток у справі Шеремета

      Шеремет, вбивство павла Шеремета, пума, Буча, Чекурак
      Як можуть бути пов'язаними невдалий замах на Чекурака та вбивство Павла Шеремета 

      Коротко про справу вбивства Шеремета

      • Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль.
      • Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

      Суд
      Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Поліція Розслідування Новини Івано-Франківська
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