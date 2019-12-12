Це – шоу і повна зневага з боку МВС, – адвокат Грищенків про новий виток у справі Шеремета

Правоохоронці 12 грудня оголосили про затримання фігурантів справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Серед 5-х підозрюваних опинилося подружжя добровольців – Владислав та Інна Грищенки. Вони зараз перебувають під вартою, оскільки їх підозрюють у вчиненні іншого злочину.

Інформацію про те, що Грищенки причетні ще й до вбивства Шеремета вже встиг прокоментувати їхній адвокат Віталій Ковальчук. В коментарі "Українській Правді" він заявив про порушення прав його підзахисних.

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Важко коментувати це шоу. Повна зневага з боку МВС до прав осіб, що фігурували на записах. Абсурдні коментарі ведучого, позбавлені логіки. Якість не всіх записів дозволяє їх коментувати, але на частині з них ймовірно голос клієнта,

– прокоментував він ситуацію.

Ковальчук також додав, що планує ознайомитись із записами безпосередньо. Окрім того, він наполягатиме на проведенні відповідних експертиз.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. За словами слідчих, вбивство здійснили з метою дестабілізації ситуації у країні. Через понад 3 роки після вбивства, 12 грудня, у МВС повідомили про затримання 5 фігурантів справи: Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка; ще 2 підозрюваних – сім’ю Грищенків затримали раніше за підозрою у замаху на іншу особу.