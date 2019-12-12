Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: онлайн-трансляція брифінгу МВС

Нацполіція затримала і за згодою Генпрокуратури оголосила підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Через резонанс та суспільне значення цієї справи у Міністерстві внутрішніх справ України проводять терміновий брифінг.

За словами глави відомства, правоохоронці провели дуже складну і наполегливу роботу, а для повного розкриття справи – залишилось небагато.

Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

Нові фігуранти у справі про вбивство Павла Шеремета: онлайн-трансляція брифінгу МВС

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?



Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).