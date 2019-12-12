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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: онлайн-трансляція брифінгу МВС

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      Павло Шеремет / фото з соцмереж

      Нацполіція затримала і за згодою Генпрокуратури оголосила підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Через резонанс та суспільне значення цієї справи у Міністерстві внутрішніх справ України проводять терміновий брифінг.

      За словами глави відомства, правоохоронці провели дуже складну і наполегливу роботу, а для повного розкриття справи – залишилось небагато.

      Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

      Нові фігуранти у справі про вбивство Павла Шеремета: онлайн-трансляція брифінгу МВС

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Поліція
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