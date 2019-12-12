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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Чи може Росія бути причетною до вбивства Шеремета: відповідь Авакова

      91 Читать новость на русском
      Вбивство Павла Шеремета / Фото з відкритих джерел

      У 2016 році, коли вбили журналіста Павла Шеремета, звучала версія про дестабілізацію ситуації в країні збоку Росії.

      Це на брифінгу прокоментував заступник голови Нацполіції Євген Коваль. Він сказав, що поки показали основні версії, є ще ряд підверсій, над якими ми зараз працюємо.

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      "На даному етапі тривають активні слідчі дії. Обов’язково, якщо буде додаткова інформація, а вона буде, ми її повідомимо", – заявив Євген Коваль.

      В цій версії є декілька підверсій, як сказав начальник слідства. Шеремет писав книгу разом з Борисом Немцовим (російський опозиційний політик, якого вбили у Москві у 2015 році – 24) , видавав матеріали про характеристику режиму в сусідній державі. Тому це теж може бути версією і це теж розглядається, 
      – додав голова МВС Арсен Аваков.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Це авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі цивільній дружині загиблого.

      Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:

      • професійна журналістська діяльність,
      • особисті неприязні стосунки,
      • дестабілізація обстановки в Україні,
      • помилка об'єктом.
      Від куріння вейпа померли 50 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      32695
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Міністерство внутрішніх справ
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