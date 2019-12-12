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      Может ли Россия быть причастна к убийству Шеремета: ответ Авакова

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      Убийство Павла Шеремета / Фото из открытых источников

      Главы правоохранительных органов провели брифинг относительно задержания фигурантов и объявление версий в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

      Это на брифинге прокомментировал заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль. Он сказал, что пока показали основные версии, есть еще ряд конверсий, над которыми сейчас работают.

      Читайте также: В убийстве Павла Шеремета подозревают 5 человек: имена

      "На данном этапе идут активные следственные действия. Обязательно, если будет дополнительная информация, а она будет, мы ее сообщим", – заявил Евгений Коваль.

      В этой версии есть несколько версий, как сказал начальник следствия. Шеремет писал книгу вместе с Борисом Немцовым, выдавал материалы о характеристике режима в соседнем государстве. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается,
      – добавил глава МВД Арсен Аваков.

      Дело Шеремета – смотрите брифинг онлайн:

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля. Это авто, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.

      Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства:

      • профессиональная журналистская деятельность,
      • личные неприязненные отношения,
      • дестабилизация обстановки в Украине,
      • ошибка объектом.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Министерство внутренних дел Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Новости Украины
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