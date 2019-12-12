Может ли Россия быть причастна к убийству Шеремета: ответ Авакова

Главы правоохранительных органов провели брифинг относительно задержания фигурантов и объявление версий в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Это на брифинге прокомментировал заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль. Он сказал, что пока показали основные версии, есть еще ряд конверсий, над которыми сейчас работают.

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"На данном этапе идут активные следственные действия. Обязательно, если будет дополнительная информация, а она будет, мы ее сообщим", – заявил Евгений Коваль.

В этой версии есть несколько версий, как сказал начальник следствия. Шеремет писал книгу вместе с Борисом Немцовым, выдавал материалы о характеристике режима в соседнем государстве. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается,

– добавил глава МВД Арсен Аваков.

Дело Шеремета – смотрите брифинг онлайн:

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля. Это авто, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.

Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства: