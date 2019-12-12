В убийстве Павла Шеремета подозревают 5 человек: имена

Правоохранители подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремата 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль на брифинге по расследованию дела об убийстве журналиста. Основная версия следствия – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

Важно: Как полиции удалось выйти на вероятных убийц Шеремета

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

Яна Дугарь,

Юлия Кузьменко

Андрей Антоненко,

Владислав Грищенко,

Инна Грищенко.

Следователям удалось выяснить имена подозреваемых с помощью записей с видеокамер, их телефонных разговоров и их анализа походки.

По данным полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие.

Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Что касается Грищенко – вероятно именно они создали взрывчатку, которую заложили под авто Шеремета. Следователи обнаружили на взрывном устройстве их ДНК. Кроме того Владислав Грищенко ранее неоднократно заявлял, что может создать любую взрывчатку за 15 минут.



Схема с подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета

Что известно о подозреваемых?

Яна Дугарь – младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени.

– младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени. Юлия Кузьменко – военный медик и волонтер. Сейчас работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

– военный медик и волонтер. Сейчас работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Андрей Антоненко – украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером. Впоследствии сам подписал контракт с Вооруженными силами и пошел служить в Силы спецопераций.

– украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером. Впоследствии сам подписал контракт с Вооруженными силами и пошел служить в Силы спецопераций. Владислав Грищенко – военный с позывным "Буча".

– военный с позывным "Буча". Инна Грищенко – военная с позывным "Пума". Семью Грищенко также подозревают в подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не произошло в Косово на Ивано-Франковщине. Суд взял их под стражу на время расследования.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля. Этот автомобиль, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежал журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.

Следствие сначала выделяло 4 главные версии мотива убийства: профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине, ошибка объектом. Однако после отработки этих версий выяснилось, что Шеремета убили для дестабилизации ситуации в государстве.

Всего правоохранители провели более 800 выемок документов, допросили более 3 тысяч человек, провели 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4300 квартир. Проверили 80 миллионов телефонных соединений и 44 тысячи абонентов. Исследовали видеозаписи с 21 камеры наблюдения.