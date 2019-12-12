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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали: онлайн-трансляция брифинга МВС

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      Павло Шеремет / фото з соцсетей

      Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявила подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Через резонанс и общественное значение этого дела в Министерстве внутренних дел Украины проводят срочный брифинг.

      По словам главы ведомства, правоохранители провели очень сложную и упорную работу, а для полного раскрытия дела – осталось немного.

      Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

      Новые фигуранты по делу об убийстве Павла Шеремета: онлайн-трансляция брифинга МВС

      Что известно об убийстве Павла Шеремета

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва его автомобиля. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства: профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Полиция
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