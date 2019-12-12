Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали: онлайн-трансляция брифинга МВС

Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявила подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Через резонанс и общественное значение этого дела в Министерстве внутренних дел Украины проводят срочный брифинг.

По словам главы ведомства, правоохранители провели очень сложную и упорную работу, а для полного раскрытия дела – осталось немного.

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Новые фигуранты по делу об убийстве Павла Шеремета: онлайн-трансляция брифинга МВС

Что известно об убийстве Павла Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва его автомобиля. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства: профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).