18:52
12 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Как полиции удалось выйти на предполагаемых убийц Шеремета Антоненко и Кузьменко

      350 Читати новину українською
      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко

      По данным СМИ, подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета являются ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко. Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль эту информацию подтвердил. Также он рассказал, как правоохранителям удалось на них выйти.

      Генерал Коваль во время брифинга по убийству Павла Шеремета отметил, что правоохранители сделали большой объем работы. Это дало им получить информацию о всех взрывах, которые произошли в Украине до и после убийства Павла Шеремета.

      Важно! Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали: все, что следует знать

      По его словам, два таких взрыва произошло 21 ноября 2015 года на Херсонщине вблизи населенных пунктов Чаплинка и Новое. В результате инцидентов повреждения получили линии электропередач.

      По словам Коваля, организатором этих взрывов является человек по прозвищу "Нацик". Изучив обширный круг знакомых "Нацика", полицию заинтересовал Антоненко. Следствие установило, что он проживает вблизи места убийства Шеремета.

      На фотографиях в соцсетях Антоненко часто носит одежду со специфическими эмблемами и изображениями. Одежду с похожими изображениями и эмблемами носил вероятный убийца Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.

      Шеремет, поліція, вбиство, Аноненко, слідство, розслідування
      Одежду с такими символами носит Антоненко, и это привлекло внимание правоохранителей

      После правоохранители установили его тесные связи с двумя лицами, которые также заинтересовали следствие. Речь идет о Юлии Кузьменко и гражданине К., по кличке "Электрик".

      Шеремет, поліція, вбиство, Аноненко, слідство, розслідування
      Через личность Антоненко полиции удалось выйти на Юлию Кузьменко

      Правоохранители также установили, что Кузьменко и Антоненко имели общих друзей, и отдельные встречи на фоне, в частности, помощи военным. Показательно, что гражданин К. обладал определенными навыками оперативной работы и неоднократно их применял, чтобы правоохранители не получили информацию о нем.

      Днем 12 декабря глава МВД Арсен Аваков рассказал, что задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии появилась информация, что объявили подозрение и задержали ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко и волонтерку Юлию Кузьменко.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета: коротко

      • Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля.
      • Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства: профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка объектом.
      • Авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего.
      От курения вейпа умерли 49 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      сегодня
      14232
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко Расследования Криминальные новости Полиция Андрей Антоненко Riffmaster
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:54 Политика и криминал: самые громкие аресты 2019 года
      68
      сегодня , 17:19 Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета
      Вероніка Климська 745
      сегодня , 15:00 Долгая борьба за Крым, или Участие Лужкова в аннексии полуострова
      Блог Медіа 1035
      сегодня , 12:40 Зачем продлили закон об особом статусе Донбасса
      Ірина Поліщук 367
      сегодня , 12:00 Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи
      Ольга Черненко 2090
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук