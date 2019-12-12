Как полиции удалось выйти на предполагаемых убийц Шеремета Антоненко и Кузьменко

По данным СМИ, подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета являются ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко. Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль эту информацию подтвердил. Также он рассказал, как правоохранителям удалось на них выйти.

Генерал Коваль во время брифинга по убийству Павла Шеремета отметил, что правоохранители сделали большой объем работы. Это дало им получить информацию о всех взрывах, которые произошли в Украине до и после убийства Павла Шеремета.

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По его словам, два таких взрыва произошло 21 ноября 2015 года на Херсонщине вблизи населенных пунктов Чаплинка и Новое. В результате инцидентов повреждения получили линии электропередач.

По словам Коваля, организатором этих взрывов является человек по прозвищу "Нацик". Изучив обширный круг знакомых "Нацика", полицию заинтересовал Антоненко. Следствие установило, что он проживает вблизи места убийства Шеремета.

На фотографиях в соцсетях Антоненко часто носит одежду со специфическими эмблемами и изображениями. Одежду с похожими изображениями и эмблемами носил вероятный убийца Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.



Одежду с такими символами носит Антоненко, и это привлекло внимание правоохранителей

После правоохранители установили его тесные связи с двумя лицами, которые также заинтересовали следствие. Речь идет о Юлии Кузьменко и гражданине К., по кличке "Электрик".



Через личность Антоненко полиции удалось выйти на Юлию Кузьменко

Правоохранители также установили, что Кузьменко и Антоненко имели общих друзей, и отдельные встречи на фоне, в частности, помощи военным. Показательно, что гражданин К. обладал определенными навыками оперативной работы и неоднократно их применял, чтобы правоохранители не получили информацию о нем.

Днем 12 декабря глава МВД Арсен Аваков рассказал, что задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии появилась информация, что объявили подозрение и задержали ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко и волонтерку Юлию Кузьменко.

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