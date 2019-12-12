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      В убийстве Шеремета еще одна подозреваемая – Юлия Кузьменко: ее задержали

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      Полиция задержала Юлию Кузьменко – ее также подозревают в убийстве Шеремета / Фото из Facebook Юлии Кузьменко

      Полиция задержала волонтерку Юлию Кузьменко – ее также подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

      О задержании Кузьменко сообщил адвокат Владислав Добош в Фейсбуке. Ее считают соучастницей в убийстве журналиста.

      Важно: Убийство Шеремета: Нацполиция задержала подозреваемых

      Задержана Юлия Кузьменко по подозрению в соучастии совершения какого-то убийства! Врач, волонтер! Еду к ней домой, должен быть обыск,
      – написал адвокат.

      Правоохранители также планируют провести обыски в доме волонтерки.

      Кто такая Юлия Кузьменко?
      Военная медик и волонтер. На фейсбук-странице женщины указано, что она работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Также она работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.


      Юлия Кузьменко с другими волонтерами / фото из Фейсбука

      Руководитель сообщества "Небесная сотня" Алина Бондарь рассказала, что Юлию Кузьменко подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета. По ее словам, сейчас обыски происходят еще минимум у 4 человек.

      Накануне Нацполиция задержала по подозрению в убийстве Шеремета известного музыканта и ветерана войны в Донбассе Андрея Riffmaster Антоненко. В доме мужчины также сейчас проводят обыски.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства:

      • профессиональная журналистская деятельность,
      • личные неприязненные отношения,
      • дестабилизация обстановки в Украине,
      • ошибка с объектом (автомобиль, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежал журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

      Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Волонтеры Расследования Криминальные новости
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