В убийстве Шеремета еще одна подозреваемая – Юлия Кузьменко: ее задержали

Полиция задержала волонтерку Юлию Кузьменко – ее также подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

О задержании Кузьменко сообщил адвокат Владислав Добош в Фейсбуке. Ее считают соучастницей в убийстве журналиста.

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Задержана Юлия Кузьменко по подозрению в соучастии совершения какого-то убийства! Врач, волонтер! Еду к ней домой, должен быть обыск,

– написал адвокат.

Правоохранители также планируют провести обыски в доме волонтерки.

Кто такая Юлия Кузьменко?

Военная медик и волонтер. На фейсбук-странице женщины указано, что она работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Также она работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.



Юлия Кузьменко с другими волонтерами / фото из Фейсбука

Руководитель сообщества "Небесная сотня" Алина Бондарь рассказала, что Юлию Кузьменко подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета. По ее словам, сейчас обыски происходят еще минимум у 4 человек.

Накануне Нацполиция задержала по подозрению в убийстве Шеремета известного музыканта и ветерана войны в Донбассе Андрея Riffmaster Антоненко. В доме мужчины также сейчас проводят обыски.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства:

профессиональная журналистская деятельность,

личные неприязненные отношения,

дестабилизация обстановки в Украине,

ошибка с объектом (автомобиль, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежал журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.