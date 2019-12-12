В убийстве Шеремета еще одна подозреваемая – Юлия Кузьменко: ее задержали
Полиция задержала волонтерку Юлию Кузьменко – ее также подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета.
О задержании Кузьменко сообщил адвокат Владислав Добош в Фейсбуке. Ее считают соучастницей в убийстве журналиста.
Важно: Убийство Шеремета: Нацполиция задержала подозреваемых
Задержана Юлия Кузьменко по подозрению в соучастии совершения какого-то убийства! Врач, волонтер! Еду к ней домой, должен быть обыск,
– написал адвокат.
Правоохранители также планируют провести обыски в доме волонтерки.
Кто такая Юлия Кузьменко?
Военная медик и волонтер. На фейсбук-странице женщины указано, что она работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Также она работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.
Юлия Кузьменко с другими волонтерами / фото из Фейсбука
Руководитель сообщества "Небесная сотня" Алина Бондарь рассказала, что Юлию Кузьменко подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета. По ее словам, сейчас обыски происходят еще минимум у 4 человек.
Накануне Нацполиция задержала по подозрению в убийстве Шеремета известного музыканта и ветерана войны в Донбассе Андрея Riffmaster Антоненко. В доме мужчины также сейчас проводят обыски.
Что известно об убийстве Павла Шеремета?
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства:
- профессиональная журналистская деятельность,
- личные неприязненные отношения,
- дестабилизация обстановки в Украине,
- ошибка с объектом (автомобиль, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежал журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).
Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.