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      В убийстве Шеремета подозревают известного музыканта Андрея Антоненко Riffmaster

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      Андрея Riffmaster Антоненко подозревают в убийстве журналиста Шеремета / Фото Виктора Залевского

      Нацполиция задержала подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Им оказался известный музыкант и ветеран войны на Донбассе Андрей Riffmaster Антоненко. Сейчас у мужчины проводят обыски.

      Сам Антоненко в своем фейсбуке сообщил, что правоохранители приехали к нему домой и там предъявили обвинение в убийстве.

      Важно: Убийство Шеремета: Нацполиция задержала подозреваемых

      Мне предъявляют убийство Шеремета. Просто сейчас в моем дворе. Будет обыск,
      – написал музыкант.

      Журналист 24 Канала Алексей Печий сообщил, что у Антоненко изъяли мобильный телефон. Также ему зачитали подозрение, но не вручили его.

      Полиция изъяла телефон Андрея Антоненко / фото 24 канала, Алексея Изжога

      Правоохранители пока не проводят обыски в доме музыканта – ждут адвоката.

      Кто такой Андрей Антоненко? Украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером и активно помогал армии во время войны на Донбассе. Впоследствии сам подписал контракт с Вооруженным силами и пошел служить в Силы спецопераций.

      Антоненко является автором песни "Тихо пришел, тихо ушел", ставшей неофициальным гимном подразделения Сил специальных операций ВСУ.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства:

      • профессиональная журналистская деятельность,
      • личные неприязненные отношения,
      • дестабилизация обстановки в Украине,
      • ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

      Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Расследования Криминальные новости Полиция
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