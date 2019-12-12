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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У вбивстві Шеремета підозрюють відомого музиканта Андрія Антоненка Riffmaster

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      Андрія Антоненка Riffmaster підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета / Фото Віктора Залевського

      Нацполіція затримала підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ним виявився відомий музикант та ветеран війни на Донбасі Андрій Riffmaster Антоненко. Наразі у чоловіка проводять обшуки.

      Сам Антоненко у своєму фейсбуці повідомив, що правоохоронці приїхали до нього додому і хочуть провести обшук.

      Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

      Мені пред'являють вбивство Шеремета. Просто зараз у моєму дворі. Буде обшук,
      написав музикант.

       

      Журналіст 24 каналу Олексій Печій повідомив, що в Антоненка вилучили мобільний телефон. Також йому зачитали підозру, але не вручали її.


      Поліція вилучила телефон Андрія Антоненка / фото 24 каналу, Олексія Печія

      Правоохоронці наразі не проводять обшуки у будинку музиканта – чекають на адвоката.

      Хто такий Андрій Антоненко? Український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером і активно допомагав армії під час війни на Донбасі. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій.

      Антоненко є автором пісні "Тихо прийшов, тихо пішов", що стала неофіційним гімном підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:

      • професійна журналістська діяльність,
      • особисті неприязні стосунки,
      • дестабілізація обстановки в Україні,
      • помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

      Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Розслідування Кримінальні новини Поліція
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