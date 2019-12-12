У вбивстві Шеремета підозрюють відомого музиканта Андрія Антоненка Riffmaster

Нацполіція затримала підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ним виявився відомий музикант та ветеран війни на Донбасі Андрій Riffmaster Антоненко. Наразі у чоловіка проводять обшуки.

Сам Антоненко у своєму фейсбуці повідомив, що правоохоронці приїхали до нього додому і хочуть провести обшук.

Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

Мені пред'являють вбивство Шеремета. Просто зараз у моєму дворі. Буде обшук,

– написав музикант.

Журналіст 24 каналу Олексій Печій повідомив, що в Антоненка вилучили мобільний телефон. Також йому зачитали підозру, але не вручали її.



Поліція вилучила телефон Андрія Антоненка / фото 24 каналу, Олексія Печія

Правоохоронці наразі не проводять обшуки у будинку музиканта – чекають на адвоката.

Хто такий Андрій Антоненко? Український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером і активно допомагав армії під час війни на Донбасі. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій.



Антоненко є автором пісні "Тихо прийшов, тихо пішов", що стала неофіційним гімном підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:

професійна журналістська діяльність,

особисті неприязні стосунки,

дестабілізація обстановки в Україні,

помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.