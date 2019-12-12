У вбивстві Шеремета підозрюють відомого музиканта Андрія Антоненка Riffmaster
Нацполіція затримала підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ним виявився відомий музикант та ветеран війни на Донбасі Андрій Riffmaster Антоненко. Наразі у чоловіка проводять обшуки.
Сам Антоненко у своєму фейсбуці повідомив, що правоохоронці приїхали до нього додому і хочуть провести обшук.
Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних
Мені пред'являють вбивство Шеремета. Просто зараз у моєму дворі. Буде обшук,
– написав музикант.
Журналіст 24 каналу Олексій Печій повідомив, що в Антоненка вилучили мобільний телефон. Також йому зачитали підозру, але не вручали її.
Поліція вилучила телефон Андрія Антоненка / фото 24 каналу, Олексія Печія
Правоохоронці наразі не проводять обшуки у будинку музиканта – чекають на адвоката.
Хто такий Андрій Антоненко? Український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером і активно допомагав армії під час війни на Донбасі. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій.
Антоненко є автором пісні "Тихо прийшов, тихо пішов", що стала неофіційним гімном підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета?
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:
- професійна журналістська діяльність,
- особисті неприязні стосунки,
- дестабілізація обстановки в Україні,
- помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).
Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.