Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета

12 грудня Андрієві Антоненку із гурту Riffmaster зачитали підозру у вбивсті журналіста Павла Шеремета. 24 канал зібрав інформацію про його біографію, творчість та участь в АТО.

Андрій Антоненко був фронтменом гурту спершу "Daz Machine", а потім свого проєкту "Riffmaster". Однак музичні виступи відійшли на другий план, адже він вирішив піти на фронт та воювати на Донбасі.

Важливо! Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

Біографія Андрія Антоненка

Андрій Антоненко народився 1971 року в Києві. Закінчив музичну школу за класом цимбалів і Культурно-освітнє училище за фахом "диригент самодіяльного хору", викладач гри на гітарі.

Творчість

У 1989-му заснував треш-метал гурт "Лепрозорій", потім долучився до музичних гуртів ADEM і DAZ Machine. У складі треш-метал групи ADEM Андрій Антоненко в 1991 році виграв знаменитий рок-фестиваль у Москві та отримав контракт на запис платівки в Лос-Анджелесі.

Виліт було заплановано на 22 серпня 1991 року. Але за три дня до цього в Москві відбувся путч, і група залишилася в Україні.

У 2003 році заснував сольний проєкт Riffmaster: писав тексти і музику, був вокалістом і гітаристом гурту.

Він визначив свій стиль як "rock acoustic hooligans". 2007-го року вийшов дебютний альбом гурту — "Beautiful Day", у 2015 – альбом "Котлета по-киевски".

Найвідоміша пісня Антоненка – "Тихо прийшов, тихо пішов", її називають неофіційним гімном підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Дивіться відео на пісню Riffmaster –​ Тихо прийшов, тихо пішов

Андрій Антоненко на війні

На війну Андрій Антоненко потрапив спершу як артист. У травні 2015 року він разом із солістом гурту "Тартак" Сашком Положинським виступав для бійців. Пізніше він вирішив піти на фронт служити і уклав контракт. Антоненко брав участь у бойових діях, був у "гарячих точках" на Донбасі.

Під час ротацій Антоненко все одно відвідував побратимів, але з гітарою у руках – виконував свої пісні для бійців.

У зоні АТО отримав травму ноги та довгий час перебував у лікарні.



Riffmaster Андрій Антоненко під час виступу / фото Оксани Фомічової

Андрій Антоненко – сержант Сил спеціальних операцій ЗСУ.

21 жовтня 2014 року був відзначений за особисту мужність і героїзм, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

До теми: У вбивстві Шеремета ще одна підозрювана – Юлія Кузьменко: її затримали