Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета

12 декабря 2019 года Андрею Антоненко из группы Riffmaster зачитали подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета. 24 канал собрал информацию о его биографии, творчестве и участии в АТО.

Андрей Антоненко был фронтменом групп сначала Daz Machine, а затем своего проекта Riffmaster. Однако музыкальные выступления отошли на второй план, так как он решил пойти на фронт и воевать на Донбассе.

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Биография Андрея Антоненко

Андрей Антоненко родился в 1971 году в Киеве. Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительное училище по специальности "дирижер самодеятельного хора", преподаватель игры на гитаре.

Творчество

В 1989-м основал трэш-метал группа "Лепрозорий". Андрей Антоненко участвовал в музыкальных группах ADEM и DAZ Machine. В составе легендарной трэш-метал группы ADEM Андрей Антоненко в 1991 году выиграл знаменитый рок-фестиваль в Москве и получил контракт на запись пластинки в Лос-Анджелесе.

Вылет был запланирован на 22 августа 1991 года. Но за три дня до этого в Москве произошел путч, и группа осталась в Украине.

В 2003 году основал сольный проект Riffmaster: писал тексты и музыку, был вокалистом и гитаристом группы.



Он определил свой стиль как "rock acoustic hooligans". В 2007 году вышел дебютный альбом группы – "Beautiful Day", в 2015 – альбом "Котлета по-киевски".

Самая известная песня Антоненко – "Тихо прийшов, тихо пішов", ее называют неофициальным гимном подразделения Сил специальных операций ВСУ.

Смотрите видео на песню Riffmaster – Тихо прийшов, тихо пішов

Андрей Антоненко на войне

На войну Андрей Антоненко попал сначала как артист. В мае 2015 года он вместе с солистом группы "Тартак" Александром Положинским выступал для бойцов. Позже он решил пойти на фронт служить и заключил контракт. Антоненко участвовал в боевых действиях, был в "горячих точках" на Донбассе.

Во время ротаций Антоненко все равно посещал побратимов, но с гитарой в руках – исполнял свои песни для бойцов.

В зоне АТО получил травму ноги и долгое время находился в больнице.



Riffmaster Андрей Антоненково время выступления / фото Оксаны Фомичевой

Андрей Антоненко – сержант Сил специальных операций ВСУ.

21 октября 2014 года был отмечен за личное мужество и героизм, награжден орденом "За мужество" III степени.

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