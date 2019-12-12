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      Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета

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      Биография Андрея Антоненко Riffmaster / 24 канал

      12 декабря 2019 года Андрею Антоненко из группы Riffmaster зачитали подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета. 24 канал собрал информацию о его биографии, творчестве и участии в АТО.

      Андрей Антоненко был фронтменом групп сначала Daz Machine, а затем своего проекта Riffmaster. Однако музыкальные выступления отошли на второй план, так как он решил пойти на фронт и воевать на Донбассе.

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      Биография Андрея Антоненко

      Андрей Антоненко родился в 1971 году в Киеве. Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительное училище по специальности "дирижер самодеятельного хора", преподаватель игры на гитаре.

      Творчество

      В 1989-м основал трэш-метал группа "Лепрозорий". Андрей Антоненко участвовал в музыкальных группах ADEM и DAZ Machine. В составе легендарной трэш-метал группы ADEM Андрей Антоненко в 1991 году выиграл знаменитый рок-фестиваль в Москве и получил контракт на запись пластинки в Лос-Анджелесе.

      Вылет был запланирован на 22 августа 1991 года. Но за три дня до этого в Москве произошел путч, и группа осталась в Украине.

      В 2003 году основал сольный проект Riffmaster: писал тексты и музыку, был вокалистом и гитаристом группы.

      Он определил свой стиль как "rock acoustic hooligans". В 2007 году вышел дебютный альбом группы – "Beautiful Day", в 2015 – альбом "Котлета по-киевски".

      Самая известная песня Антоненко – "Тихо прийшов, тихо пішов", ее называют неофициальным гимном подразделения Сил специальных операций ВСУ.

      Смотрите видео на песню Riffmaster – Тихо прийшов, тихо пішов

      Андрей Антоненко на войне

      На войну Андрей Антоненко попал сначала как артист. В мае 2015 года он вместе с солистом группы "Тартак" Александром Положинским выступал для бойцов. Позже он решил пойти на фронт служить и заключил контракт. Антоненко участвовал в боевых действиях, был в "горячих точках" на Донбассе.

      Во время ротаций Антоненко все равно посещал побратимов, но с гитарой в руках – исполнял свои песни для бойцов.

      В зоне АТО получил травму ноги и долгое время находился в больнице.


      Riffmaster Андрей Антоненково время выступления / фото Оксаны Фомичевой

      Андрей Антоненко – сержант Сил специальных операций ВСУ.

      21 октября 2014 года был отмечен за личное мужество и героизм, награжден орденом "За мужество" III степени.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Убийство Павла Шеремета Новости политики Публикации Андрей Антоненко Riffmaster
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