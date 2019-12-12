У вбивстві Шеремета ще одна підозрювана – Юлія Кузьменко: її затримали

Поліція затримала волонтерку Юлію Кузьменко – її також підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета.

Про затримання Кузьменко повідомив адвокат Владислав Добош у фейсбуці. Її вважають співучасницею у вбивстві журналіста.

Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

Затримано Юлію Кузьменко в підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікаря, волонтера! Їду до неї, додому, має бути обшук,

– написав адвокат.

Правоохоронці теж планують провести обшуки у помешканні волонтерки.

Хто така Юлія Кузьменко?Військова медик і волонтерка. На фейсбук сторінці жінки вказано, що вона працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ. Також вона працювала в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова.



Юлія Кузьменко з іншими волонтерами / фото з фейсбука

Керівник співтовариства Небесна сотня Аліна Бондар розповіла, що Юлію Кузьменко підозрюють у співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За її словами, зараз обшуки відбуваються ще в мінімум 4 людей.

Напередодні Нацполіція затримала за підозрою у вбивстві Шеремета відомого музиканта та ветерана війни на Донбасі Андрія Riffmaster Антоненка. У будинку чоловіка також зараз проводять обшуки.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:

професійна журналістська діяльність,

особисті неприязні стосунки,

дестабілізація обстановки в Україні,

помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.