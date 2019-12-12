У вбивстві Шеремета ще одна підозрювана – Юлія Кузьменко: її затримали
Поліція затримала волонтерку Юлію Кузьменко – її також підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета.
Про затримання Кузьменко повідомив адвокат Владислав Добош у фейсбуці. Її вважають співучасницею у вбивстві журналіста.
Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних
Затримано Юлію Кузьменко в підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікаря, волонтера! Їду до неї, додому, має бути обшук,
– написав адвокат.
Правоохоронці теж планують провести обшуки у помешканні волонтерки.
Хто така Юлія Кузьменко?Військова медик і волонтерка. На фейсбук сторінці жінки вказано, що вона працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ. Також вона працювала в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова.
Юлія Кузьменко з іншими волонтерами / фото з фейсбука
Керівник співтовариства Небесна сотня Аліна Бондар розповіла, що Юлію Кузьменко підозрюють у співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За її словами, зараз обшуки відбуваються ще в мінімум 4 людей.
Напередодні Нацполіція затримала за підозрою у вбивстві Шеремета відомого музиканта та ветерана війни на Донбасі Андрія Riffmaster Антоненка. У будинку чоловіка також зараз проводять обшуки.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета?
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:
- професійна журналістська діяльність,
- особисті неприязні стосунки,
- дестабілізація обстановки в Україні,
- помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).
Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.