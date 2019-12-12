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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У вбивстві Шеремета ще одна підозрювана – Юлія Кузьменко: її затримали

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      Поліція затримала Юлію Кузьменко - її також підозрюють у вбивстві Шеремета / Фото з Facebook Юлії Кузьменко

      Поліція затримала волонтерку Юлію Кузьменко – її також підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета.

      Про затримання Кузьменко повідомив адвокат Владислав Добош у фейсбуці. Її вважають співучасницею у вбивстві журналіста.

      Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

      Затримано Юлію Кузьменко в підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікаря, волонтера! Їду до неї, додому, має бути обшук,
      – написав адвокат.

      Правоохоронці теж планують провести обшуки у помешканні волонтерки.

      Хто така Юлія Кузьменко?Військова медик і волонтерка. На фейсбук сторінці жінки вказано, що вона працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ. Також вона працювала в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова.


      Юлія Кузьменко з іншими волонтерами / фото з фейсбука

      Керівник співтовариства Небесна сотня Аліна Бондар розповіла, що Юлію Кузьменко підозрюють у співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За її словами, зараз обшуки відбуваються ще в мінімум 4 людей.

      Напередодні Нацполіція затримала за підозрою у вбивстві Шеремета відомого музиканта та ветерана війни на Донбасі Андрія Riffmaster Антоненка. У будинку чоловіка також зараз проводять обшуки.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:

      • професійна журналістська діяльність,
      • особисті неприязні стосунки,
      • дестабілізація обстановки в Україні,
      • помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

      Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Кримінальні новини Розслідування Волонтери Павло Шеремет
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