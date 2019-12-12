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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Як поліції вдалося вийти на імовірних вбивць Шеремета Антоненка та Кузьменко

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      Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко / Колаж 24 каналу

      За даними ЗМІ, підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета є ветеран війни на Донбасі Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменка. Заступник керівника Нацполіції Євген Коваль цю інформацію підтвердив. Також він розповів, як правоохоронцям вдалося на них вийти.

      Генерал Коваль під час брифінгу щодо вбивства Павла Шеремета зауважив, що правоохоронці зробили великий обсяг роботи. Це дало їм отримати інформацію щодо усіх вибухів, які сталися в Україні до та після вбивства Павла Шеремета.

      Важливо! Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: усе, що варто знати 

      За його словами, два таких вибухи сталися 21 листопада 2015 року на Херсонщині поблизу населених пунктів Чаплинка та Нове. Внаслідок інцидентів пошкоджень зазнали лінії електропередач.

      За словами Коваля, організатором цих вибухів є чоловік на прізвисько "Нацик". Вивчивши обширне коло знайомих "Нацика", поліцію зацікавив Антоненко. Слідство встановило, що він проживає поблизу місця вбивства Шеремета.

      На світлинах у соцмережах Антоненко часто носить одяг зі специфічними емблемами та зображеннями. Одяг зі схожими зображеннями та емблемами носив імовірний вбивця Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.

      Шеремет, поліція, вбиство, Аноненко, слідство, розслідування
      Одяг з такими символами носить Антоненко, і це привернуло увагу правоохоронців 

      Опісля правоохоронці встановили його тісні зв’язки з двома особами, які також зацікавили слідство. Мовиться про Юлію Кузьменко та громадянина К., на псевдо "Електрик".

      Шеремет, поліція, вбиство, Аноненко, слідство, розслідування
      Через особу Антоненка поліції вдалося вийти на Юлію Кузьменко 

      Правоохоронці також встановили, що Кузьменко та Антоненко мали спільних друзів, і непоодинокі зустрічі на тлі, зокрема, допомоги військовим. Показово, що громадянин К. володів певними навичками оперативної роботи та неодноразово їх застосовував, аби правоохоронці не отримали інформацію щодо нього.

      Удень 12 грудня очільник МВС Арсен Аваков розповів, що затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом з’явилася інформація, що оголосили підозру та затримали ветерани війни на Донбасі Андрія Антоненка та волонтерку Юлію Кузьменко.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета: коротко

      • Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля.
      • Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка об'єктом.
      • Авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко Розслідування Кримінальні новини Поліція Андрій Антоненко Riffmaster
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