Убийство Шеремета: следствие подготовило подозрение Яне Дугарь

Правоохранители подготовили подозрение 26-летней Яне Дугарь, которую считают причастной к убийству журналиста Павла Шеремета. Вероятно, именно она проводила разведку возле его дома накануне убийства.

В телефонных разговорах, которые вела женщина, правоохранителям показались странными некоторые ее слова. В частности, о том, что у нее есть 7 телефонов и полное саперское снаряжение. Об этом во время брифинга МВД относительно убийства Павла Шеремета рассказал глава Нацполиции Украины Евгений Коваль.

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Ее испугало, что полиция может все это найти. Визуально, Дугарь была похожа на женщину, которая проводила разведку возле дома Шеремета. Впоследствии специальная экспертиза подтвердила, что она действительно фотографировала на мобильный места расположения камер видеонаблюдения,

– отметил он.

Телефон, на который она вела съемку был без карточки, она использовала его как фотоаппарат.



Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь / фото из соцсетей



Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь / фото из соцсетей

Отметим, что в сети тем временем появилось фото подозрения, которое подготовили для Дугарь.

Кто такая Яна Дугарь?Ей 26 лет, она уроженка села Песчаного Кременчугского района. Участвовала в ООС, была боевым медиком 25 воздушно-десантной бригады.